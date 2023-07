Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.33 Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź Pogoń wygra i poniżej 3.5 gola Obstaw

Ekstraklasowa machina rozpędza się z każdym dniem. W sobotę zobaczyliśmy dwa jednostronne zwycięstwa gospodarzy w Poznaniu i Białymstoku i bardzo emocjonujące starcie we Wrocławiu, z którego zwycięsko wyszło Zagłębie. W niedzielę zobaczymy kolejce ciekawe pojedynki, choć większość z nich ma dość wyraźnego faworyta. My skupimy się na wieczornym spotkaniu w Szczecinie, gdzie miejscowa Pogoń podejmie łódzki Widzew. Zapraszamy do bukmacherskiej analizy ostatniego meczu 2. kolejki Ekstraklasy w ten weekend.



➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź – typy bukmacherskie

To gospodarze są zdecydowanym faworytem dzisiejszego starcia i nie jest to żadną niespodzianką. Pogoń zaliczyła kapitalny mecz w eliminacjach do europejskich pucharów i zrobią wszystko, by przełożyć dobrą dyspozycję również na warunki ligowe. Czy to się uda? Początek sezonu to pełna świeżość w kadrze, ale zmęczenie na pewno w końcu się odezwie. Dziś do Szczecina przyjedzie rywal, z którym w teorii Portowcy nie powinni mieć większych problemów.

Nie widzę tu innej możliwości, niż wygrana miejscowych. Widzew potrafi napsuć krwi silniejszym rywalom, ale wydaje się, że Pogoń ma na nich swój patent. W poprzednim sezonie na tym obiekcie Pogoń wygrała rezultatem 2:1 i liczymy na podobny scenariusz dziś. Ciężko oczekiwać, by worek z bramkami otworzył się bardzo szybko, raczej zobaczymy tu zachowawcze podejście do gry w defensywnie. Gramy łączony zakład z przelicznikiem @2.33 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź

Jedni i drudzy naprawdę solidnie zaczęli tegoroczną kampanię w Ekstraklasie. Widzew po znakomitym występie pokonał przed własną publicznością Puszczę Niepołomice, wbijając im aż trzy bramki. Pogoń wygrała w Poznaniu z Wartą skromnym rezultatem 0:1, ale najważniejsze, że zanotowali trzy punkty do ligowej tabeli. Na pewno obie ekipy podejdą odpowiednio zmotywowane do tego starcia, gdyż podtrzymanie zielonej serii na początku sezonu może mieć kluczowe znaczenie na jego koniec. A Pogoń zrobi wszystko, by w tym roku włączyć się do walki o mistrzowski tytuł.

Widzew w zeszłym sezonie pokazał się z kapitalnej strony w rundzie jesiennej i zadomowili się w czubie tabeli, co było dość sporą sensację. Runda wiosenna nie była już tak dobra w ich wykonaniu i ostatecznie zespół skończył na miejscu bliżej strefy spadkowej, niż mistrzostwa. W tym sezonie bukmacherzy również typują ich pozycję finalną mniej więcej w środku tabeli.

Kursy bukmacherskie Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to gospodarze są zdecydowanym faworytem tego starcia.



Bukmacher Wygrana Pogoni Remis Wygrana Widzewa Betfan 1.63 4.00 5.10 Betcris 1.59 4.30 5.70 Betclic 1.62 4.30 5.60

Gdzie obstawiać Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź

Mecze 2. kolejki Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Pogoń Szczecin vs Widzew Łódź

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 20:00

Fot. PressFocus