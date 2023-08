Andre Silva na radarze Realu Sociedad

Real Sociedad musi szukać nowego napastnika. Po wypuszczeniu Sorlotha do Villarreal, klub z San Sebastian rozpoczął poszukiwania snajpera. W kręgu zainteresowań znalazł się Andre Silva.

Real Sociedad stracił Alexandra Sorlotha. Norweg po powrocie z wypożyczenia do RB Lipsk wybrał ofertę Villarrealu. Klub z San Sebastian musi więc rozglądać się za nowym piłkarzem, który będzie gwarantował wiele bramek. Real Sociedad chce wykorzystać fakt, że RB Lipsk nabyło Loisa Opendę. Portugalczyk może mieć problemy, aby przebić się do pierwszej jedenastki. W poprzednim sezonie zagrał w 31 spotkaniach w Bundeslidze i strzelił tylko cztery bramki, choć kampanię wcześniej trafiał do siatki aż 11 razy. Portugalski napastnik jest wyceniany przez Transfermarkt na 15 milionów euro i ma kontrakt ważny jeszcze przez 3 lata.

Real Sociedad hope to complete André Silva deal very soon. Negotiations are very advanced and player keen on the move. ⚪️🔵 #transfers

Deal depends on the two clubs and key details but it's on and underway. pic.twitter.com/oLVKf5Tr5v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023