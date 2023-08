Betfan kurs 2.02 Pogoń Szczecin vs Linfield Handicap 0:1, Wygrana Pogoni Szczecin 1 Obstaw

Rozgrywki europejskie to nie tylko zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale także bitwa o Ligę Konferencji Europy w której bierze udział kilkadziesiąt zespołów. Czwartkowy wieczór stoi pod znakiem rewanżowych spotkań w II rundzie el. LKE. Polskich drużyn oczywiście nie zabraknie, a cel jest jasny: w komplecie awansować do kolejnej rundy. Na tą chwilę w najlepszej sytuacji jest Pogoń Szczecin, która będzie podejmować w Szczecinie Linfield, czyli zespół z Irlandii Północnej. Czy drużyna z Pomorza pójdzie za ciosem i „dobije” przeciwnika? Przekonamy się 3. sierpnia o godzinie: 18:00. Pod spodem analiza i typy bukmacherskie na to spotkanie, zapraszam!

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Pogoń Szczecin vs Linfield- typy bukmacherskie

„Portowcy” pokazali się z bardzo dobrej strony w Irlandii Północnej, szczególnie Kamil Grosicki, który strzelił bramkę i zanotował dwie asysty. Efekt był taki, że Pogoń wygrała 5:2 i spokojnie może przystąpić do rewanżu, chociaż tutaj nie ma mowy o odpuszczaniu. Te drużyny po prostu dzieli różnica klasa, a Linfield potrafi tylko trochę postraszyć na własnym stadionie, co pokazali w I rundzie przeciwko albańskiej drużynie K.F. Vllaznia Skadar, najpierw wygrywając u siebie 3:1, a w rewanżu przegrywając 0:1 nie strzelając tam nawet jednego gola. Tak jak wspominałem przy okazji pierwszego pojedynku Linfield to wicemistrz małej ligi w Irlandii Północnej i swoje przygody pucharowe w Europie dość szybko kończy. Oglądałem ostatnie spotkanie ligowe Pogoni Szczecin i muszę przyznać, że po szybko straconej bramce wzięli się w garść i na każdym kroku pokazywali swój potencjał ofensywny, kreowali dużo akcji i oddali kilkanaście strzałów. Wygrali 2:1, ale wynik mógł być o wiele wyższy, jednak brakowało szczęścia.

Mimo korzystnego wyniku w pierwszym meczu, nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż wygrana „Portowców” minimum dwoma bramkami. Wspaniali kibice, piękny obiekt no i wysoka forma są tutaj kluczowe. Gościom strata tych pięciu goli na pewno podcięła skrzydła, a gra na tle tak klasowego przeciwnika nie pozwala wierzyć im w awans do kolejnej rundy.

Zapowiedź meczu Pogoń Szczecin vs Linfield

Dla Pogoni zwycięstwo w Belfaście było pierwszym wyjazdowym w europejskich pucharach. Dopełnienie formalności przed własną publicznością będzie oznaczało jedno: pojedynek z KAA Gent w III rundzie i tutaj tak łatwo już nie będzie. Początek pierwszego spotkania był bardzo spokojny. Drużyna ze Szczecina próbowała narzucić swoje warunki, a gospodarze starali się zagrozić bramce „Portowców” dośrodkowaniami z bocznych sektorów. Można powiedzieć, że polski zespół miał ten mecz pod kontrolą. Linfield na pewno nie spodziewało się takiej jakości ofensywnej w grze naszego zespołu i dlatego zostali nagrodzeni pięcioma bramkami. Teraz w rewanżu zadanie jest proste: szybko strzelić pierwszą bramkę i całkowicie wybić przeciwnikom nadzieję na odwrócenie losu tego dwumeczu. Każda wygrana w rozgrywkach europejskich jest ważna i o tym piłkarze ze Szczecina doskonale wiedzą.

Kursy bukmacherskie Pogoń Szczecin vs Linfield

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, zdecydowanym faworytem tego meczu jest Pogoń Szczecin.



Bukmacher Wygrana Pogoni Remis Wygrana Linfield Betfan 1.35 5.50 7.70 Betcris 1.36 5.20 7.90 Betclic 1.37 5.15 8.05

Gdzie obstawiać Pogoń Szczecin vs Linfield

Mecz Pogoni Szczecin przeciwko Linfield możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Pogoń Szczecin vs Linfield

Transmisję na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 18:00.

Gdzie obejrzeć w TV TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus