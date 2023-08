Tego lata kluby z Arabii Saudyjskich dokonały imponujących wzmocnień. Starcia w najnowszym sezonie Saudi Pro League zapowiadają się bardzo elektryzująco. Oto lista najciekawszych meczów w zbliżających się rozgrywkach ligi saudyjskiej.

Liga Saudyjska rywalizuje z europejskimi rozgrywkami

Ittihad Club oraz Al Nassr dokonały najbardziej spektakularnych transferów. Przed starciem pierwszej i drugiej drużyny zeszłego sezonu Saudi Pro League powagi dodaje fakt, że naprzeciwko siebie stanie Cristiano Ronaldo oraz Karim Benzema. Dwie legendy Realu Madryt, które razem osiągnęły wiele sukcesów teraz będą przeciwnikami. Spotkanie można okrzyknąć mianem Saudyjskiego El Clasico. Poziom spotkania powinien być równie wysoki i żadna z drużyn nie powinna odpuścić, ponieważ dwa kluby mają aspiracje mistrzowskie w nadchodzącym sezonie.

Oprócz dwóch wspomnianych wcześniej drużyn, równie imponująco wyglądają wzmocnienia Al Hilal oraz Al Ahli. Do Al Hilal dołączyli miedzy innymi: Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić oraz Kalidu Koulibaly. Od nowego sezonu w Al Ahli z będziemy mogli oglądać takie persony jak: Riyad Mahrez, Edourad Mendy i Roberto Firmino. Można powiedzieć, że cała czwórka wspomnianych drużyn zasługuje na miano ,,BIG 4” na podobieństwo Premier League. Najnowszy sezon w Saudi Pro League zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

Kiedy odbędą się najciekawsze mecze pomiędzy gigantami Saudi Pro League?

Sezon ligi saudyjskiej wystartuje już 11 sierpnia o godzinie 20:00. Będzie to starcie pomiędzy Al Ahli a Al Hazem. Oto terminarz spotkań drużyn saudyjskiej ,,TOP 4” w tym roku. Klasyczny szlagier szykuje nam się przed świętami, kiedy to właśnie Cristiano Ronaldo zagra przeciwko swojemu dawnemu koledze z Realu Madryt, Karimie Benzema. Dwaj zdobywcy Złotej Piłki spotkają się na boiskach Arabii Saudyjskiej! Co za historia. Ten mecz to z pewnością pozycja obowiązkowa dla każdego fana piłki nożnej na całym świecie.

Oprócz tego czekają nas jeszcze takie pojedynki indywidualne jak między innymi: Koulibaly vs. Firmino, Kante vs. Neves, czy też Mane vs. Mahrez. Mecze Saudi Pro League zapowiadają się w tym sezonie wyjątkowo ciekawie i na pewno przyciągną na trybuny oraz przed odbiorniki mnóstwo fanów z całego świata.

1 września, Al Ittihad – Al Hilal

20 września, Al Nassr – Al Ahli

5 październik, Al Ittihad – Al Ahli

30 listopad, Al Hilal – Al Nassr

13 grudzień, Al Ittihad – Al Nassr

Fot. PressFocus