Camilo Mena ma zostać piłkarzem Lechii Gdańsk

Młoda gwiazda ligi łotewskiej – Camilo Mena, ma zostać zawodnikiem Lechii Gdańsk. Kolumbijczyk poprzednie pół roku spędził na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok.

Jak donosi Jakub Seweryn ze Sport.pl, Camilo Mena zasili Lechię Gdańsk, a oficjalne ogłoszenie transferu jest kwestią czasu. Kolumbijczyk chciał trafić do Rakowa, a Medaliki także wykazały nim zainteresowanie. Mistrz Polski nie spełnił jednak oczekiwań finansowych Valmiery, która ma tego samego właściciela co Lechia Gdańsk. Właśnie dzięki tym koneksjom Camilo Mena zasili klub z 1. ligi. Zawodnik jest już w Gdańsku, a według informacji Jakuba Seweryna, już w piątek zostanie oficjalnie ogłoszony.

🚨 Koniec zamieszania. Camilo Mena to @LechiaGdanskSA, here we go!

Najlepszy piłkarz obecnie w lidze łotewskiej jest już w Gdańsku i podpisze jutro kontrakt z Lechią. @sportpl

— Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) August 3, 2023