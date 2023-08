„Here we go” – Kessie wybrał popularny kierunek

Franck Kessie wkrótce przeniesie się do Al Ahli. Taką informację podał Fabrizio Romano ze swoim słynnym „here we go”. Barcelona ma otrzymać za pomocnika 15 milionów euro.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji na temat transferu Francka Kessiego. Jak donosi włoski dziennikarz – Fabrizio Romano, pomocnik Barcelony trafi do Al Ahli. Iworyjczyk wybrał popularny, czyli Arabię Saudyjską, choć przed nim mogło być jeszcze sporo sezonów gry na wysokim poziomie. Barcelona za 26-latka ma otrzymać 15 milionów euro, a piłkarz zwiąże się z Al Ahli kontraktem do 2026 roku.

