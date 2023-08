Jak spisze się Manchester City w sezonie 2023/24?

Manchester City w poprzednim sezonie odniósł olbrzymi sukces. Obywatele wygrali potrójną koronę jako drugi klub w Premier League. Czy drużyna Pepa Guardioli powtórzy sukces z poprzedniego sezonu?

Manchester City przed startem sezonu 2023/2024

Obywatele w poprzednich rozgrywkach zdobyli potrójną koronę jako drugi klub w historii angielskiej piłki. W sezonie 1998/99 zaszczyt ten przypadł sąsiadowi City, czyli Manchesterowi United. Manchester City w poprzednim sezonie nie miał sobie równych. Rozpędzona drużyna pod skrzydłami Pepa Guardioli niszczyła wszystkich rywali jacy stanęli im na drodze. W nadchodzących rozgrywkach przyszedł czas na potwierdzenie mistrzowskiej formy.

Aktualny mistrz Anglii w letnim okienku transferowym dokonał ważnych wzmocnień. Za opuszczającego klub Gündogana. Do drużyny przyszedł piłkarz o podobnym profilu, a mianowicie – Mateo Kovacić, z Chelsea za 29,10 milionów euro. Obywatele solidnie wzmocnili się również w obronie. Do zespołu dołączył Jasko Gvardiol, stając się najdroższym obrońcą w historii futbolu. City za piłkarza zapłaciło RB Lipskowi 90 milionów euro. Łączna wartość zespołu z Premier League wynosi 1,25 mld euro. Głównym osłabienie klubu będzie jednak brak Riyada Mahreza, który odszedł do Al Ahli za 35 milionów euro. Obywatele przed końcem okienka transferowego zapewne dokonają jeszcze zakupu piłkarza w miejsce Algierczyka.

Mistrz Anglii całkowicie zdominował swoje podwórko. Bukmacherzy nie mają złudzeń. Manchester City jest i tym razem głównym pretendentem do końcowego triumfu w Premier League, jak i w Pucharze Anglii.

Szanse City na Mistrzostwo Premier League

Szanse City na zwycięstwo w Pucharze Anglii

Kiedy Manchester City rozpocznie obronę tytułu mistrzowskiego Premie League?

The Citizens jak na mistrza przystało zainaugurują nowy sezon ligi angielskiej. Drużyna Pepa Guardioli zmierzy się z zespołem prowadzonym przez dobrego znajomego hiszpańskiego managera oraz legendy City, Vincenta Kompanego. Burnley pod wodzą Belga imponowało w poprzednim sezonie Championship. Piłkarze z Turf Moor wygrali ligę z 10 punktową przewagą. Mecz Manchester City – Burnley rozpocznie się w piątek 11 sierpnia o godzinie 21:00.