Arsenal kupuje nowego bramkarza!

Arsenal w letnim oknie transferowym dokonał bardzo solidnych wzmocnień. Tym razem stołeczny klub z Anglii postawił na wzmocnienie pozycji bramkarza. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, nowym piłkarzem Arsenalu zostanie – David Raya z Brentford.

Arsenal miał znakomity zeszły sezon. Do końca poprzednich rozgrywek Premier League naciskali na Manchester City, stanowiąc dla nich mocne zagrożenie. Ostatecznie stołeczna drużyna przegrała rywalizację z Obywatelami. Kanonierzy patrząc na wynik z poprzedniej kampanii z optymizmem może patrzeć w kierunku nowo nadchodzących rozgrywek. Do drużyny z Londynu tego lata dołączyli: Declan Rice z West Hamu United za 116,60 milionów euro, Kai Havertz z Chelsea za 75 milionów euro oraz Jurrien Timber z Ajaxu Amsterdam za 40 milionów euro. Arsenal podczas obecnego okienka transferowego opuścił za to podstawowy gracz zeszłego sezonu – Granit Xhaka. Pomocnik trafił do Bayeru Leverkusen za 15 milionów euro.

Kanonierzy na wzmocnieniach nie poprzestają. Jak informuje Fabrizio Romano, nowym piłkarzem stołecznej ekipy zostanie, David Raya. Hiszpan ma podpisać kontrakt ważny do 2028 roku. Kwota transferu ma wynieść 30 milionów funtów. W bramce Arsenalu, w poprzednich rozgrywkach występował Aaron Ramsdale. Anglik mimo ciężkiego początku w drużynie z Emirates Stadium, w zeszłym sezonie udowodnił swoją klasę, rozgrywając przyzwoite zawody. Mikel Arteta uznał jednak, że Ramsdale potrzebuje konkurenta w bramce.

BREAKING: Arsenal have reached an agreement to sign David Raya, here we go! Deal agreed with Brentford after personal terms last week 🚨🔴⚪️

Documents being prepared between the clubs, medical to be booked this week.

Raya only wanted #AFC move. pic.twitter.com/s3HOeogH3y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023