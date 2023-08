Gent vs Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.01 KAA Gent vs Pogoń Szczecin Gent/x i obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Polscy kibice mogą być zadowoleni, ponieważ plan minimum został wykonany. W komplecie nasze drużyny awansowały do III rundy eliminacji: Raków w Lidze Mistrzów, natomiast Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin w Lidze Konferencji Europy. Emocji jednak nie brakowało, bo w każdym z tych spotkań padało sporo bramek i pojawiały się nerwowe momenty. Teraz poprzeczki wędrują nieco wyżej i przede wszystkim Pogoń Szczecin czeka trudniejsze zadanie, ponieważ zagrają z belgijskim Gent, a pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 9 sierpnia o godzinie 20:00 na Ghelamco Arena w Gent. Czy uda się „Portowcom” wywieźć stamtąd korzystny wynik i w dobrych nastrojach przystąpić do rewanżu w Szczecinie? Przekonamy się wieczorem, a ja zapraszam do zapowiedzi i mojego typu bukmacherskiego!

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gent vs Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Pogoń po wygranej wyjazdowej w Irlandii Północnej przeciwko Linfield trochę lekceważąco podeszła do rewanżu w Szczecinie i dwukrotnie musiała gonić wynik, ale ostatecznie wygrała 3:2. Martwi jednak fakt, że podopieczni Jensa Gustafssona w tym starciu stracili aż 4 gole, a z całym szacunkiem, przeciwnik nie należał do mocnych. Brak koncentracji dał się także we znaki w ostatnim meczu ligowym, gdzie szybko stracili bramkę z Widzewem Łódź, ale ostatecznie odwrócili losy spotkania i pokonali ich 2:1. W tym meczu przeciwko belgijskiemu Gent nie będą faworytem i zapowiada się ciekawy dwumecz. Gent zajęło 5. miejsce w Jupiler Pro League i rozprawili się dość pewnie ze słowacką Żyliną, gdzie najpierw wygrali 5:1, a w rewanżu 5:2. Im również w dwumeczu ze słowackim zespołem nie udało się zachować czystego konta, a strzelili aż 10 goli. Zmagania ligowe również zaczęli bardzo udanie, ponieważ po dwóch kolejkach mają 6 punktów, wygrywając 3:2 z Kortrijk i 1:0 z Mechelen. Problemy defensywne jak widać po obu stronach, bramkostrzelne obie drużyny, ale Gent u siebie powinien wygrać. Dlatego tutaj moim typem jest: podwójna szansa Gent/x i obie drużyny strzelą gola po kursie 2.01.

Zapowiedź meczu Gent vs Pogoń Szczecin

Jeśli chodzi o zespół belgijski to główne skrzypce grają tam Orban i Cuypers. Ten pierwszy nigeryjski zawodnik, strzelił 15 bramek, natomiast drugi aż 27 goli, więc we dwóch mają bardzo imponujący bilans i będzie ciężko ich zatrzymać „Portowcom”. Pogoń swój ostatni mecz ligowy przeciwko Śląskowi Wrocław przełożyła, aby mieć więcej czasu na przygotowanie i regeneracje przed tym starciem. Jednak uważam, że przez większość spotkania będą się bronić, aby wrócić na rewanż z korzystnym wynikiem. KAA Gent notuje serię czterech kolejnych zwycięstw i za wszelką cenę klub chce znaleźć się w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. My natomiast bardzo będziemy liczyć na Koulourisa Efthymiosa, Kamila Grosickiego i Lukę Zahovicia, bo wiele będzie zależało od ich dyspozycji. To pierwszy pojedynek Pogoni Szczecin z belgijskim klubem w historii. Obie ekipy nigdy wcześniej nie rywalizowały ze sobą na arenie międzynarodowej.

Prawdopodobne składy:

KAA Gent: Roef, Watanabe, Torunarigha, Fortuna, Samoise, De Sart, Kums, Fofana, Hjulsager, Cuypers, Hong.

Pogoń Szczecin: Stipica, Vahlqvist, Zech, Malec, Koutris, Łęgowski, Gamboa, Grosicki, Zahović, Wędrychowski, Koulouris.

grupa_facebook]

Kursy bukmacherskie Gent vs Pogoń Szczecin

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów zdecydowanym faworytem drużyna z Belgii – KAA Gent.



Bukmacher Wygrana Gent Remis Wygrana Pogoni Betfan 1.35 5.30 7.60 Betcris 1.40 5.30 8.80 Betclic 1.35 5.45 7.95

Gdzie obstawiać Gent vs Pogoń Szczecin

Spotkanie KAA Gent przeciwko Pogoni Szczecin oraz inne mecze eliminacyjne możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Gent vs Pogoń Szczecin

Transmisja z tego spotkania odbędzie się na otwartym kanale TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 20:00.

Fot. PressFocus