Thibaut Courtois doznał poważnej kontuzji podczas treningu. Belgijski bramkarz straci przez uraz większą część sezonu. Real Madryt musi znaleźć zastępstwo 31-latka.

Kto zastąpi kontuzjowanego bramkarza?

Już niedługo rozpocznie się nowy sezon La Liga. Real Madryt przed startem rozgrywek doznał poważnego osłabienia. Podczas treningu, Thibaut Courtois doznał koszmarnej kontuzji, która wykluczy go na klika miesięcy. Piłkarz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jest to ogromny cios dla Królewskich. Jedyną opcją na zastępstwo Belga jest drugi bramkarz Realu, Andiy Lunin. Nie jest to jednak zawodnik, który jest w stanie wejść w buty 31-latka. Z tego powodu, Real poszukuję bramkarza, który będzie wstanie godnie zastąpić Belga.

W mediach przewija się nazwisko Marokańczyka – Bono. Zawodnik był odkryciem podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Bramkarz był pewnym punktem reprezentacji Maroko, która zajęła 4 miejsce na imprezie. Kolejnym piłkarzem łączonym z Królewskimi jest David de Gea. Hiszpan od początku lata pozostaje wolnym zawodnikiem. De Gea był bliski przenosin do Realu Madryt w 2015 roku.

Jak spisywał się Courtois w poprzednim sezonie?

Belg w poprzednim sezonie prezentował wysoką formę. W 49 meczach zanotował 17 czystych kont i wpuścił 49 goli. Razem z drużyną Realu Madryt świętował zwycięstwo w Pucharze Króla. Królewscy wygrali spotkanie 2:1 z Osasuną.