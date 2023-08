Czemu Aris jest faworytem meczu z Rakowem?

Przed nami rewanżowe starcie Arisu z Rakowem Częstochowa. Gospodarze są faworytami tego spotkania, choć w pierwszym meczu ustępowali Medalikom. Dlaczego kurs na mistrza Cypru jest niższy?

Nie taki Aris słaby jak myślano

Według bukmacherów Raków Częstochowa był zdecydowanym faworytem pierwszego meczu. Aris postawiło jednak trudne warunki i mistrz Polski wygrał przed własną publicznością tylko 2:1. Choć na papierze Medaliki prezentują się lepiej, to spotkanie było w miarę wyrównane. Mistrzowi Cypru nie przeszkadzała nawet ponad dwukrotnie niższa wycena na Transfermarkt. Raków warty jest 38,9 mln euro, za to Aris Limassol tylko 16,83 mln euro.

Cypryjskie upały

Dla każdego pogoda jest taka sama, ale piłkarze z Cypru mogą być dużo bardziej przyzwyczajeni do upałów, ponieważ są one częstsze w tym kraju. Choć w Polsce też piłkarze grają podczas trwających bardzo gorących temperatur, to na Cyprze temperatura jest o co najmniej pięć stopni wyższa. Na początku meczu piłkarze będą musieli sobie radzić z około 32 stopniowym upałem.

Jaki jest kurs na wygraną Arisu?

Kurs na wygraną Arisu wynosi tym razem 2.27. Podczas pierwszego meczu, szanse cypryjskiego zespołu zostały wycenione na 4.20.

