Manchester City w środowy wieczór wygrał Superpuchar Europy w meczu z Sevillą. Jest to pierwsze takie trofeum Obywateli w historii klubu.

Rzuty karne dały Manchesterowi City upragniony puchar

W zeszłym sezonie Manchester City oraz Sevilla odnieśli triumf w europejskich rozgrywkach. Obywatele podnieśli puchar Champions League, a drużyna La Liga wygrała Ligę Europy. Jak co roku odbył się mecz, w którym zmierzyli się zwycięzcy obydwu rozgrywek. Doświadczenie przemawiało zdecydowanie za Sevillą, dla której był to siódmy mecz o Superpuchar Europy. Do tej pory Hiszpanie raz mogli cieszyć się z wygrania trofeum w 2006 roku. W spotkaniu przeciwko Barcelonie okazali się lepsi 3:0. Manchester City z kolei pierwszy raz miał okazję stanąć do walki o Superpuchar Europy.

W środowy wieczór spotkanie w regulaminowym czasie gry zakończyło się remisem 1:1. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Zespół Premier League pewnie wykonywał swoje jedenastki, trafiając bezbłędnie. W ostatniej kolejce rzutów karnych pomylił się zawodnik Sevilli, Gudelj i tym samym City mogło dołożyć kolejne trofeum do swojej gabloty.

And your UEFA Super Cup winners… Manchester City! 🏆 pic.twitter.com/dy4I5Ttw1h — Manchester City (@ManCity) August 16, 2023

Imponujące statystyki Pepa Guardioli

Hiszpański trener zdobył swoje 36. trofeum w karierze. Guardiola jest coraz bliżej dogonienia wyczynu Sir Alexa Fergusona, który wywalczył 49 pucharów. Zwycięstwem z Sevillą dopisał sobie 4. Superpuchar Europy. Poprzednie takie osiągnięcie udało mu się odnieść z Barceloną oraz Bayernem Monachium. W swojej karierze trenerskiej Hiszpan wygrał między innymi: 2x Puchar Hiszpanii, 2x Puchar Anglii, 2x Puchar Niemiec, 3x Mistrzostwo Hiszpanii, 3x Mistrzostwo Niemiec, 5x Mistrzostwo Anglii, 3x Puchar Klubowych Mistrzostw Świata oraz 3x trofeum Ligi Mistrzów.

Fot. PressFocus