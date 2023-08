Nominowani do Piłkarza Roku UEFA

W czwartek UEFA podała nazwiska piłkarzy, którzy zostali nominowani do nagrody Piłkarza Roku UEFA. Zwycięzcę poznamy 31 sierpnia, podczas losowania fazy grupowej Champions League.

Znane są już nazwiska trzech piłkarzy, nominowanych do nagrody Piłkarza Roku UEFA. O tytuł zawalczą Leo Messi, Kevin De Bruyne i Erling Haaland. Pod uwagę brane będą rozgrywki UEFA i FIFA. Faworytem jest Argentyńczyk, który poprowadził swoją reprezentację do zdobycia upragnionego mistrzostwa świata.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023