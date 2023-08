FC Barcelona vs Cadiz – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.75 FC Barcelona vs Cadiz Barcelona powyżej 6.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Polscy fani ligi hiszpańskiej w niedzielny wieczór z pewnością zasiądą przed telewizorami. W końcu gra najlepszy polski piłkarz i stanie przed szansą wpisania się na listę strzelców przeciwko dość słabemu rywalowi. Barcelona podejmie na Stadionie Olimpijskim przed własną publicznością gości z Cadiz i oczywistym jest fakt, że to Blaugrana jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Jaka okaże się rzeczywistość? O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam do bukmacherskiej analizy spotkania 2. kolejki LaLiga. Emocji na pewno nie zabraknie.



FC Barcelona vs Cadiz – typy bukmacherskie

Czysto teoretycznie powinniśmy zobaczyć tutaj pewne zwycięstwo gospodarzy. Barcelona przed własną publicznością rzadko kiedy zawodzi i nie zapominajmy, że to aktualny Mistrz Hiszpanii. Analitycy bukmacherscy wystawili bardzo niski przelicznik na wygraną zespołu, w którym występuje Robert Lewandowski i trudno się temu dziwić. Mimo wszystko nie mogą lekceważyć nikogo na początku sezonu. Zwłaszcza, że piłkarze z Cadiz wygrali pewnie inauguracyjny mecz rezultatem 3:0.

W tym przypadku skupimy się na statystykach, które w lidze hiszpańskiej są dość powtarzalne. Barcelona od wielu lat gra bardzo rozważnym atakiem pozycyjnym i potrafią całkowicie zdominować mecz od pierwszej minuty. W niedzielny wieczór nie powinno być inaczej i Blaugrana raczej będzie prowadzić grę w polu karnym przeciwnika, niż na swojej połowie. To powinno odpowiednio przełożyć się na pokaźną liczbę rzutów rożnych. Na naszym kuponie ląduje zatem over 6.5 po kursie @1.75.

Zapowiedź meczu FC Barcelona vs Cadiz

Czas na kolejny sezon, w którym kwestia mistrzostwa może rozstrzygnąć się dopiero w ostatnich kolejkach. Rok temu początek sezonu należał zdecydowanie do Królewskich, ale Barcelona bardzo szybko odrobiła straty i finalnie to Duma Katalonii zasiadła na tronie. Ta zacięta rywalizacja trwa od wielu lat i raczej prędko się to nie zmieni. Wiadomo, do gry w każdej chwili może wkroczyć Atletico Madryt, ale to mimo wszystko w tym momencie nie jest zespół na poziomie Barcelony i Realu.

Dwie największe marki z hiszpańskiej piłki bardzo dobrze przepracowały sezon przygotowawczy. Na uwagę zasługują również wzmocnienia kadrowe i ciężko jednoznacznie określić kogo transfery okażą się lepsze. To pokaże nam już runda jesienna i bezpośrednie starcie tych ekip.

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie to dwa ostatnie należą do Barcelony. Ostatnie zwycięstwo wyjazdowe Cadiz z tym rywalem miało miejsce 18 kwietnia 2022, czyli całkiem niedawno. Teraz doskonała okazja do powtórki, ale raczej wygrana gości w niedzielny wieczór jest mało prawdopodobna.

Kursy bukmacherskie FC Barcelona vs Cadiz

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów Barcelona jest zdecydowanym faworytem tego starcia.



Bukmacher Wygrana Barcelony Remis Wygrana Cadiz Betfan 1.22 6.50 13.00 Betcris 1.22 7.40 17.00 Fortuna 1.22 6.60 14.00

Gdzie obstawiać FC Barcelona vs Cadiz

Wszystkie mecze ligi hiszpańskiej, w której gra Barcelona, możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz FC Barcelona vs Cadiz

Transmisja tego spotkania odbędzie się na Canal+ Sport 2 . Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu o godzinie 19:30.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+ Sport 2 Canal+ Sport 2 Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus