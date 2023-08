Legia Warszawa wzmocni się piłkarzem z 1. Ligi

Legia Warszawa żyje nadzieją na zakwalifikowanie się do fazy grupowej Ligi Konferencji. Stołeczna drużyna szuka wzmocnień na pozycji obrońcy. Jak donosi dziennikarz Tomasz Włodarczyk, do zespołu Wojskowych dołączy Steve Kapuadi z Wisły Płock.

🔥 Uwaga, specjalna promocja 🔥

‼️Kurs 100.0 na wygraną Barcelony z Cadiz u licencjonowanego w Polsce, legalnego bukmachera Betfan‼️

ℹ️ Szczegóły promocji ➡️ https://futbolnews.pl/barcelona-kurs-100



Otwórz konto z kodem GRAMGRUBO

Link do rejestracji ➡️ https://futbolnews.pl/betfan-bonus Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon za 38 zł Następnie zagraj kupon SOLO za 2 zł na wygraną Barcelony z Cadiz po kursie 100.0 ze specjalnego zdarzenia, które znajdziesz tutaj -> https://futbolnews.pl/barcelona-kurs-100 Jeśli Barcelona wygra z Cadiz, zgarniesz 176 zł na KONTO GŁÓWNE!

Piłkarz Wisły Płock blisko przenosin do Legii

Legia po emocjonującym dwumeczu z Austrią Wiedeń weźmie udział w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem stołecznej drużyny będzie Midtjylland. Z racji tego Wojskowi szukają kolejnych wzmocnień na pozycji obrońcy. Tego lata do zespołu dołączył już Radovan Pankov z Crveny Zvezdy. Działacze klubu uznali, że to za mało i jak podaję dziennikarz Tomasz Włodarczyk, Warszawska drużyna jest bliska pozyskania piłkarza spadkowicza z Ekstraklasy – Steve’a Kapuadi’ego. Włodarczyk informuje, że 25-letni Francuz w przyszłym tygodniu podpisze 3-letni kontrakt z Wojskowymi. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermarkt wycenia stopera na 300 tysięcy euro.

Steve Kapuadi w przyszłym tygodniu zostanie piłkarzem Legii Warszawa. Francuz podpisze trzyletni kontrakt przy Łazienkowskiej. Faktycznie, nowa oferta Legii jest nieznacznie wyższa niż Venezii i została zaakceptowana przez Wisłę Płock. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 20, 2023

Steve Kapuadi profi zawodnika



Głównym atutem obrońcy są warunki fizyczne. Kapuadi to dobrze zbudowany, mierzący 196 centymetrów piłkarz. Jest wychowankiem Belgijskiego Zulte. Ma za sobą również przygodę w Gent. Do Wisły Płock trafił w 2022 roku ze słowackiego AS Trencin. W poprzednim sezonie dla spadkowicza Ekstraklasy zanotował 28 występów i zdobył 1 trafienie.