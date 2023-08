Bartosz Bereszyński zagra w Empoli

Bartosz Bereszyński lada moment zmieni klub. Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk, reprezentant Polski zostanie piłkarzem Empoli.

Bereszyński niebawem zmieni barwy na Empoli

Bartosz Bereszyński poprzednie rozgrywki spędził w Napoli. Razem z Piotrem Zielińskim pomogli drużynie wywalczyć mistrzostwo Serie A z 16. punktową przewagą nad Lazio. Tego lata Bereszyński wrócił do swojego klubu, czyli do Sampdorii. Dla ekipy tej gra od 2017 roku. Wtedy przeniósł się do Włoch z Legii Warszawa za 1.8 miliona euro. Sampdoria zajęła w poprzednim sezonie ostatnie miejsce w lidze, a co za tym idzie spadła do Serie B. Jasne było, że Polakiem zainteresują się zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, reprezentant Polski jest bliski powrotu do Serie A. Ostatnie szczegóły transferu dopina Empoli, do którego obrońca ma się udać na zasadzie rocznego wypożyczenia. Empoli interesowało się Bereszyńskim od dłuższego czasu. Piłkarz jednak wcześniej nie był zdecydowany na przenosiny.

🚨Bartosz Bereszyński jeszcze dziś ma zostać zawodnikiem Empoli. Reprezentant Polski przechodzi testy medyczne. Roczne wypożyczenie z Sampdorii: https://t.co/lkEJPM8kB4 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 21, 2023

Liczby Bereszyńskiego w klubach

Bereszyński swoją karierę rozpoczął w Lechu Poznań. Dla Kolejorza rozegrał 17 spotkań i strzelił 1 bramkę. Co ciekawe w Zespole z Wielkopolski występował na pozycji napastnika. Reprezentant Polski miał swój epizod na wypożyczeniu w Warcie Poznań. Dla Warty wystąpił w 27 meczach, gdzie również zaliczył 1 trafienie, kolegą z drużyny asystował 5 razy.

Następnie przeniósł się do Legii Warszawa, gdzie został przesunięty na pozycję prawego obrońcy. Dla Wojskowych zagrał w 108 spotkaniach i strzelił 1 gola i zaliczył 7 asyst. W 2017 roku trafił do Sampdorii. Klub Serie A reprezentował 189 razy. W tym czasie zdobył 1 gola i asystował 8 razy. Ostatni sezon spędził w Napoli. Dla aktualnego mistrza Włoch wystąpił w 4 meczach i zaliczył 1 asystę.

Fot. PressFocus