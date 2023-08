Kamil Glik jednak zagra w Ekstraklasie?

Kamil Glik cały czas pozostaje bez klubu. Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk, reprezentant Polski może ponownie zagrać w Ekstraklasie.

Kamil Glik nie znalazł jeszcze nowego klubu. Ostatnim zespołem w jakim występował było Benevento. Niedawno media informowały, że 35-latek został zaproponowany Legii Warszawa. Stołeczny klub jednak nie był zainteresowany obrońcą z powodów sportowych. Jak podaje Tomasz Włodarczyk w programie Meczyki.pl Na Youtube, Glik wkrótce może zostać piłkarzem Ekstraklasy. Reprezentant Polski jest proponowany Rakowowi Częstochowa, Pogoni Szczecin oraz Piastowi Gliwice. Bliski sprowadzenia piłkarza jest również Widzew Łódź, który prowadzi rozmowy z 103-krotnym reprezentantem Polski.

,,Z tego co słyszę, Glik był proponowany nie tylko Legii, ale również Rakowowi, Pogoni i Piastowi, ale z różnych względów było weto w tych klubach. Toczą się jednak zakulisowe rozmowy z Widzewem, który zastanawia się nad jego ściągnięciem. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach” – powiedział Tomasz Włodarczyk. Kamil Glik w przeszłości reprezentował już barwy Piasta Gliwice. Dla drużyny z Gliwic wystąpił w 56 meczach.

Poszło zapytanie. Są wstępne, zakulisowe rozmowy. Widzew się zastanawia. Temat musiałby się potoczyć szybko.

Trudno mi ocenić, na ile to (z kilku powodów) realne do zrealizowania. Natomiast dla Widzewa to byłaby duża rzecz. https://t.co/Tzh0AJctUB

— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 27, 2023