Bukmacherzy już wiedzą kto wygra Ligę Mistrzów!

Poznaliśmy już wszystkich uczestników oraz grupy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. 19 września odbędzie się 1. kolejka najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Bukmacherzy oszacowali, który zespół ma największe szanse na końcowy triumf w Champions League.

Manchester City faworytem do triumfu w Lidze Mistrzów

Bukmacherzy stawiają, że to Manchester City ma największe szanse na zwycięstwo w Champions League. Obywatele wygrali rozgrywki w poprzednim sezonie. W finałowym meczu pokonali Inter Mediolan 1:0. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiole dobrze zaczęła obecną kampanie. W Premier League, City jako jedyna drużyna zdobyła komplet punktów po trzech kolejkach. Klub z Etihad Stadium tego lata dokonał poważnych wzmocnień. Do Obywateli dołączyli: Gvardiol za 90 milionów euro z RB Lipsk, Mateo Kovacić za 29 milionów euro z Arsenalu, Jérémy Doku z Rennes za 60 milionów euro i Matheus Nunes z Wolverhamton za 62 miliony euro. City sprzedało piłkarzy takich jak: Cole Palmer, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan oraz Aymeric Laporte. Manchester City jako aktualny obrońca Ligi Mistrzów bez wątpienia jest głównym faworytem do zwycięstwa, również w tym sezonie.

Z szansami Bayern Monachium i Real Madryt

Na drugim miejscu wśród faworytów do końcowego triumfu, bukmacherzy widzą Bayern Monachium. Mistrz Bundesligi przed startem Champions League w sezonie 2023/2024 prezentuje się bardzo solidnie. Latem do Bawarczyków dołączyli między innymi Harry Kane za 100 milionów euro z Tottenhamu oraz Min-jae Kim za 50 milionów euro z Napoli. Bayern na początku sezonu w lidze niemieckiej zdobył komplet punktów i zajmuje czołowe miejsce w tabeli. Ostatnim na podium zespołem według notowań bukmacherów znalazł się Real Madryt. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego sprowadził w letnim okienku transferowym Juda Bellinhgama z Borussii Dortmund za 103 miliony euro. Królewscy wygrali najwięcej razy Ligę Mistrzów w historii tych rozgrywek. Real może się pochwalić 14 tytułami.

Fot. PressFocus