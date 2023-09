Osasuna vs FC Barcelona 03.09 Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 2.37 Osasuna vs FC Barcelona Wygrana Barcelony i powyżej 2.5 gola w meczu TAK Obstaw

Piłkarski weekend na pełnych obrotach, a w kilku czołowych ligach mieliśmy niespodzianki, między innymi potknięcie Chelsea czy BVB. 4. kolejka hiszpańskiej La Ligi również dostarcza nam wiele emocji, ponieważ Almeria przegrywa 2:3 z Celtą Vigo i razem z Sevillą są na dnie tabeli, a Real Sociedad po szalonym meczu wygrywa 5:3 z Granadą. W opałach był także Real Madryt, który dzięki bramce w 95. minucie strzelonej przez Jude Bellinghama wygrywa 2:1 z Getafe i umacnia się na fotelu lidera. W niedzielę 3 września na Estadio El Sadar w Pampelunie miejscowa Osasuna podejmie aktualnego mistrza Hiszpanii FC Barcelonę. Katalończycy w pogoni za Realem i nie mogą gubić punktów, zapraszam do artykułu!

Osasuna vs FC Barcelona – typy bukmacherskie

Mistrz Hiszpanii zaczął od potknięcia, ponieważ bezbramkowo zremisował z Getafę i od pierwszej kolejki muszą gonić swojego odwiecznego rywala – Real Madryt. W kolejnym spotkaniu grali przeciwko Cadiz i do końcowej fazy spotkania utrzymywał się wynik 0:0, ale finalnie strzelili dwie bramki i wygrali. Tydzień temu zadanie do łatwych nie należało, ponieważ grali przeciwko Villarreal i mimo, że przegrywali 3:2 ostatecznie zdobyli trzy punkty, a zwycięskiego gola strzelił Robert Lewandowski. „Duma Katalonii” gra niestabilnie, popełniają sporo błędów, a na kolejną wpadkę nie mogą sobie pozwolić. FC Barcelona jest najlepiej grająca drużyną na wyjazdach w Hiszpanii. W zeszłym sezonie odnieśli 13 zwycięstw i najwięcej strzelali. Osasuna zaczęła solidnie, bo od wyjazdowych wygranych nad Celtą Vigo i Valencią, czego chyba nikt się nie spodziewał. Natomiast na własnym obiekcie zaliczyli wpadkę i przegrali 0:2 z Athletic Bilbao i są podrażnieni. A powalczenie na tle tak klasowego rywala i ugranie czegoś byłoby rekompensatą, ale ten scenariusz jest mało realny. Moim zdaniem FC Barcelona wygra, a w meczu padnie powyżej 2.5 gola.

Zapowiedź meczu Osasuna vs FC Barcelona

Podopieczni Xaviego nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratę punktów, ponieważ ich sytuacja się skomplikuje i „Królewscy” odskoczą na kilka punktów. Real Madryt zaczął bardzo dobrze i z kompletem punktów po 4. kolejkach jest liderem. W Barcelonie martwią tylko kontuzje Araujo oraz Pedriego. Każdy przyzwyczaił się do ofensywnego stylu katalońskiego klubu, ale w ostatnim czasie mają z tym problemy i zdecydowanie muszą to poprawić. Osasuna ostatni raz pokonała Barcelonę 16 lipca 2020 roku. Od tamtej pory ponieśli aż pięć porażek i zanotowali tylko jeden remis. Rozjemcą tego spotkania będzie blisko 39-letni Miguel Angel Ortiz Arias. Ten arbiter w poprzednim sezonie sędziował w jednym meczu Barcelony, w którym „Blaugrana” przegrała na wyjeździe 0:1 z UD Almerią oraz w dwóch Osasuny (wygrana i porażka).

Gdzie i o której oglądać mecz Osasuna vs FC Barcelona

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na polskim kanale sportowym Canal+Sport 2. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.