Ile zarobili Raków i Legia za sam udział w eliminacjach?

Wiele mówi się o sporych kwotach za awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Kluby jednak zarabiają także za udział w eliminacjach. Ile pieniędzy za samą drogę do fazy grupowej zgarnęli Raków i Legia?

Ile Raków i Legia zarobiły w eliminacjach?

Raków Częstochowa i Legia Warszawa grały w eliminacjach aż do końca i udało im się awansować do fazy grupowej europejskich pucharów. Kwoty za awans są znane, ale kluby zdobywają także środki finansowe za samą drogę do fazy grupowej.

Zarobki Rakowa za grę w eliminacjach

Raków Częstochowa za udział w eliminacjach otrzymał 400 tysięcy złotych. Dodatkowo za to, że odpadł dopiero w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zgarnął 5 milionów euro.

Zarobki Legii za grę w eliminacjach

Nieco mniej zarobiła Legia Warszawa. Za udział w eliminacjach wicemistrz Polski zainkasował dodatkowo 300 tysięcy euro.