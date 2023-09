Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla Eleven Sports oraz portalu Meczyki.pl. Rozmowa z kapitanem kadry narodowej odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Łukasz Piszczek na antenie Viaplay skomentował wspomniany wcześniej wywiad.

Piszczek skomentował wywiad Lewandowskiego

Lewandowski udzielił wywiadu, w którym odniósł się ostatnich problemów jakie mają miejsce wokół reprezentacji Polski. Łukasz Piszczek na antenie Viaplay skomentował wypowiedź kapitana naszej reprezentacji.

,,Jako kapitan starał się być dyplomatyczny, nie zawsze mu to wychodziło. W tym wywiadzie widać, że poruszył wiele wątków, które w ostatnim czasie w reprezentacji nie były najlepsze i wypowiedział się na ten temat bardzo konkretnie. To jest osoba, która jak najbardziej powinna zająć stanowisko w różnych tematach i w tych tematach teraz się wypowiedział. Myślę, że dobrze, że powiedział, co czuje” – rozpoczął Piszczek.

66-krotny reprezentant polski pytany, czy był to odpowiedni moment na udzielenie wywiadu chwilę przed zgrupowaniem kadry, odpowiedział, że nie przeczuwał tego wywiadu. Oczekuje również większej inicjatywy ze strony Lewandowskiego jako kapitana drużyny narodowej.

,,Nie oczekiwałem tego wywiadu. Wiem, że teraz w reprezentacji nie jest to najlepszy czas i może jako kapitan chciał wstrząsnąć całym środowiskiem i odnieść się do tego, że wyniki, które się ostatnio nie układają, a wyniki są najważniejsze, aby wstrząsnąć całą drużyną. Robert mówi, że kadrze brakuje osobowości. Ja może nie szedłbym tak daleko, bo on też jest częścią drużyny, jest kapitanem. Jeśli ma coś takiego do powiedzenia, to powinien to powiedzieć w szatni. Robert też jest odpowiedzialny za charakter tej reprezentacji. On cały czas mówi, że chce pomagać, a z drugiej strony mówi, ile może wychodzić do grupy. To nie jest tak, że można stwierdzić, że zrobiłeś to raz i wystarczy” – powiedział Łukasz Piszczek.