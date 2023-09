Znamy piłkarzy nominowanych do nagrody Złotej Piłki!

Magazyn „France Football” podał listę piłkarzy nominowanych do nagrody Złotej Piłki. Wśród wskazanych nazwisk znalazł się kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

30 października w Paryżu odbędzie się ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody – Złotej Piłki. W środę wieczorem, magazyn „France Football” przedstawił wszystkich zawodników nominowanych do wspomnianego wcześniej wyróżnienia. Wśród piłkarzy ponownie pojawiło się nazwisko kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony w zeszłym sezonie był jasnym punktem Katalońskiej drużyny.

35-latek został królem strzelców poprzedniego sezonu La Liga, z ilością 23 bramek. Łącznie w ostatnich rozgrywkach strzelił 33 gole i zaliczył 8 asyst w 46 meczach. Razem z Barceloną wygrał mistrzostwo Hiszpanii oraz wywalczył Superpuchar Hiszpanii. W nominacjach do najlepszej zawodniczki nominowana została Ewa Pajor, która występuje w Wolfsburgu. Polka w poprzednim sezonie w lidze niemieckiej w 19 meczach strzeliła 12 goli i asystowała 7 razy.

Josko Gvardiol (Chorwacja, RB Lipsk/Manchester City), Jamal Musiala (Niemcy, Bayern), Andre Onana (Kamerun, Inter/MU), Karim Benzema (Francja, Real/Al-Ittihad), Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), Bukayo Saka (Anglia, Arsenal), Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), Jude Bellingham (Anglia, Borussia/Real), Randal Kolo Muani (Francja, Eintracht/PSG), Bernardo Silva (Portugalia, Manchester City),

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, Napoli), Nicolo Barella (Włochy, Inter), Emiliano Martinez (Argentyna, Aston Villa), Ruben Dias (Portugalia, Manchester City), Erling Haaland (Norwegia, Manchester City), Martin Odegaard (Norwegia, Arsenal), Ilkay Guendogan (Niemcy, Manchester City/FC Barcelona), Bono (Maroko, Sevilla/Al-Hilal), Julian Alvarez (Argentyna, Manchester City), Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt),

Rodri (Hiszpania, Manchester City), Antoine Griezmann (Francja, Atletico), Leo Messi (Argentyna, PSG/Inter Miami), Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan), Kim Min-jae (Korea Południowa, Napoli/Bayern), Luka Modrić (Chorwacja, Real), Kylian Mbappe (Francja, PSG), Victor Osimhen (Nigeria, Napoli), Harry Kane (Anglia, Tottenham/Bayern).

