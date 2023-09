Polska – Wyspy Owcze – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.95 Polska - Wyspy Owcze Powyżej 7.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Dziś gra Polska, a więc cały kraj w czwartkowy wieczór zasiądzie przed telewizorami. Eliminacje do Euro 2024 nabierają rozpędu i nasza reprezentacja nie może pozwolić sobie nawet na najmniejszą wpadkę. Wyspy Owcze to rywal z najniższej półki i nie oszukujmy się – brak wygranej i kilku bramek przewagi będzie można uznać za wynik kompromitujący. Atmosfera wokół kadry w ostatnim czasie stała się bardzo gęsta i przed piłkarzami najlepszy moment na to, by trochę ją oczyścić dobrą grą na boisku. Jaka będzie rzeczywistość? Zapraszam na bukmacherską analizę tego pojedynku.



Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Polska – Wyspy Owcze – typy bukmacherskie

Mecze, w których gra Polska zawsze wzbudzają wśród kibiców największe emocje, bo w jednym momencie cały kraj może się zjednoczyć. Niestety w ostatnim czasie aura wokół naszej kadry nie jest najlepszy, a powodem był głośny wywiad z Robertem Lewandowskim, w którym opowiedział on o wielu zakulisowych kwestiach dotyczących reprezentacji. Nie wpłynęło to najlepiej na odbiór naszych piłkarzy i chyba tylko wynik na boisku może teraz zbudować morale wszystkich kibiców.

Dziś spodziewam się ofensywnego spotkania, w którym Polska od pierwszych minut będzie chciała strzelić gola za wszelką cenę. Z takim rywalem nikogo nie zadowoli wynik w postaci 1:0 lub 2:0, więc worek z bramkami trzeba otworzyć dość szybko. Na pewno naszej reprezentacji będzie towarzyszył jakiś rodzaj presji i stresu, co może przeszkadzać w skuteczności. Jeśli nie uda nam się strzelić wielu bramek, na pewno nasi piłkarze oddadzą sporo celnych strzałów w polu karnym przeciwnika. Over 7.5 po kursie @1.95 wydaje się bardzo atrakcyjną propozycją na czwartkowy wieczór.

Zapowiedź meczu Polska – Wyspy Owcze

Nie tak wyobrażaliśmy sobie rzeczywistość polskiej piłki w obecnych czasach. Po fenomenalnym Euro 2016, nastały dla nas nieciekawe chwile, gdzie znowu musimy obserwować afery poza boiskiem, zamiast świetnej gry na murawie. To nie wróży dobrze i do pełni katastrofy brakuje już tylko utraty punktów z takimi rywalami jak Wyspy Owcze. Przypomnijmy, że Polska przegrała w marcu swój pierwszy mecz eliminacyjny z Czechami w Pradze (1:3), a następnie wygrała w Warszawie z Albanią (1:0), by w czerwcu po niebywałej kompromitacji przegrać z Mołdawią (2:3). Nigdy w historii nie straciliśmy bramki z Wyspami Owczymi, a graliśmy z nimi dwukrotnie – w 2004 i 2006 roku – i w obu tych meczach nie daliśmy szans rywalom. Wyspy Owcze punktują póki co lepiej na wyjeździe. W pierwszej kolejce zremisowali z Mołdawią (1:1), ale dwa domowe mecze z Czechami (0:3) oraz Albanią (1:3) przegrali po walce.

Kursy bukmacherskie Polska – Wyspy Owcze

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w naszym kraju. Nie jest niczym zaskakującym, że to Polska podejdzie do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta.



Bukmacher Wygrana Polski Remis Wygrana Wysp Owczych Betfan 1.11 9.00 28.00 LVBET 1.11 14.00 36.00 Fortuna 1.14 8.20 21.00

Gdzie obstawiać Polska – Wyspy Owcze

Wszystkie mecze eliminacji do Euro 2024, w których występuje Polska, możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Polska – Wyspy Owcze

Transmisja tego spotkania odbędzie się na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w czwartek o godzinie 20:45.

Gdzie obejrzeć w TV TVP 1 TVP 1 Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Polsat Sport Premium 1 Polsat Sport Premium 1 Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus