Procentowe szanse reprezentacji Polski na awans na Euro 2024

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski przegrała bardzo ważny mecz z Albanią, czym znacznie utrudniła sobie szanse awansu na Euro 2024. Po porażce z Albańczykami We Global Football obliczył procentowe szanse Polaków na zakwalifikowanie się do turnieju.

Fernando Santos objął stanowisko selekcjonera naszej kadry narodowej na początku bieżącego roku. Portugalczyk poprowadził reprezentację Polski w 6 meczach, co przełożyło się na 3 zwycięstwa i 3 porażki. Styl gry Polaków pod wodzą wspomnianego wcześniej szkoleniowca pozostawia wiele do życzenia. Polska wygrywała z takimi zespołami jak Albania (1:0), Wyspy Owcze (2:0) oraz Niemcy w meczu towarzyskim (1:0). Reprezentacja nie czuje się najlepiej na wyjazdach. Wszystkie porażki odnotowali będąc w roli drużyny przyjezdnej. Ekipa Fernando Santosa zanotowała przegrane z Czechami (3:1), Mołdawią (3:2) oraz w ostatnim meczu z Albanią w Tiranie (2:0).

Polska kadra po bezbarwnej porażce z Albanią znacznie utrudniła sobie szanse awansu na Euro 2024. Polacy spadli na 4. miejsce w grupie z ilością 6 pktów. Tuż za nimi na ostatnim miejscu w tabeli z 1. pktem znajduje się reprezentacja Wysp Owczych. Albania z 10. pktami jest liderem grupy.

We Global Football zajmujący się analizami i wyliczeniami obliczył procentowe szanse na awans reprezentacji Polski. Po ostatniej porażce Polaków, szanse na zakwalifikowanie się na Euro 2024 spadły. Według We Global Football zespół Fernando Santosa ma w tej chwili 21,48% szans na awans bezpośredni oraz 78,48% na miejsce w barażach.

NEW: EURO 2024 Qualifying Projections (10 September)

Albania 🇦🇱 is the team making a move tonight. With their win over Poland, we now heavily favor them to qualify directly. #EURO2024 pic.twitter.com/Rd0e4sXeBg

— We Global Football (@We_Global) September 10, 2023