Paul Pogba otrzymał pozytywny wynik testu na doping!

Paul Pogba może mieć poważne kłopoty. Jak informują media, w organizmie Francuza wykryto podwyższony poziom testosteronu. 30-letniemu pomocnikowi grozi długa dyskwalifikacja.

Czy Paul Pogba wróci jeszcze na swój najwyższy poziom?

Paul Pogba w poprzednim sezonie ponownie został piłkarzem Juventusu. Francuz poprzedniej kampanii nie będzie jednak wspominał najlepiej. Z powodu urazów opuścił znaczną część zeszłego sezonu. Dla ekipy Starej Damy wystąpił zaledwie w 10 meczach zdobywając 1 asystę. Problemy piłkarza ze zdrowiem miały miejsce jeszcze podczas jego pobytu w Manchesterze United, gdzie również często spędzał czas w gabinetach lekarskich. Tym razem Paul Pogba może pauzować z innego powodu. Jak informują media w organizmie pomocnika Starej Damy wykryto doping, a dokładnie wyskoki poziom testosteronu.

Sytuacja miała miejsce po wygranym 3:0 przez Juventus meczu z Udinese 20 sierpnia. Wtedy to, 30-latek został skontrolowany, a wyniki badań wykryły wspomaganie. Niedługo zawodnik zostanie podjęty badaniem próbki B. Jeżeli wynik drugiego testu ponownie wskaże doping w organizmie Francuza, czekają go poważne konsekwencje. Według informacji podanych przez media, Pogbę może czekać nawet 4 letnia dyskwalifikacja. Może to oznaczać koniec kariery piłkarza. Jeżeli domniemania się potwierdzą i zawodnik Juventusu wróci do gry w piłkę po tak długiej karze, będzie miał 34 lata.

Osiągnięcia Paula Pogby

Francuz może pochwalić się sporą liczbą sukcesów. Wielu ekspertów twierdzi, że Paul Pogba ze swojej kariery mógł wyciągnąć o wiele więcej. Zawodnik dysponuje ogromnym talentem, jednak jego rozwój znacznie został zastopowany przez kontuzje. 30-latek zdobył następujące trofea:

Liga Narodów UEFA

Liga Europy

2x Puchar Włoch

3x Superpuchar Włoch

2x Puchar Ligi Angielskiej

Mistrzostwo Świata U20

4x Mistrzostwo Włoch

Mistrzostwo Świata

Fot. PressFocus