Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski wiele wskazuje na to, że przygoda trenera Fernando Santosa z Biało-Czerwonymi już niedługo dobiegnie końca. Kto jest największym faworytem na objęcie posady selekcjonera naszej kadry narodowej?

Czy to koniec Fernando Santosa?

Fernando Santos został trenerem reprezentacji Polski w styczniu obecnego roku. Portugalczyk poprowadził Biało-Czerwonych w 6 meczach. W tym czasie były selekcjoner Portugalii zanotował 3 zwycięstwa oraz 3 porażki. Pod wodzą Santosa przegrywaliśmy z Czechami, Mołdawią oraz Albanią. 68-latek poprowadził Polaków do zwycięstwa w spotkaniach z Albanią, Niemcami i Wyspami Owczymi. Styl gry reprezentacji Polski pod wodzą szkoleniowca jest daleki od ideału. Na ostatnim zgrupowaniu kadry, gdzie Polacy wymęczyli zwycięstwo z Wyspami Owczymi, przyszedł czas na mecz z Albanią. Zespół portugalskiego szkoleniowca przegrał spotkanie w Tiranie 0:2 i wiele wskazuje na to, że po porażce zwolnienie Fernando Santosa zbliża się wielkimi krokami. We wtorek przed południem ma dojść do spotkania Cezarego Kuleszy z Portugalczykiem, po którym prawdopodobnie PZPN wyda oficjalny komunikat, w którym potwierdzi rozstanie z byłym selekcjonerem Portugalczyków. Faworytami do objęcia posady trenera reprezentacji Polski jest Marek Papszun oraz Maciej Skorża.

Marek Papszun

Papszun jest uważana za jednego z najlepszych trenerów na polskim podwórku. 49-latek w 2016 roku został szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Drużynę Medalików wprowadził do Ekstraklasy, a w poprzednim sezonie wywalczył z klubem z Częstochowy mistrzostwo Polski. W sezonach 2020/21 i 2021/22 z Rakowem sięgnął również po Puchar Polski. Od początku lata Marek Papszun pozostaje bez pracy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że to właśnie 49-latek jest głównym faworytem do objęcia posady selekcjonera.

Maciej Skorża

Skorża to niezwykle doświadczony trener. W swojej karierze trenował takie kluby jak: Wisła Kraków, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin czy Lech Poznań. Tak więc, topowe kluby w Polsce. 51-latek na swoim koncie ma takie sukcesy jak: 3 Puchary Polski z Legią Warszawa oraz po 2 mistrzostwa Polski z Lechem Poznań i Wisłą Kraków. Najpoważniejszą przeszkodą do zostania szkoleniowcem Biało-Czerwonych jest to, że Skorża aktualnie prowadzi japoński zespół, Urawę Reds.

Kto zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski? Kursy bukmacherskie

Choć oficjalnie Fernando Santos nie został zwolniony, to bukmacherzy wystawili już kursy na to, kto zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski.