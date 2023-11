Legia – Zrinjski 09.11 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.85 Legia Warszawa - Zrinjski Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Jeśli ktoś nie ma pomysłu jak spędzić czwartkowy wieczór 9 listopada to spieszę z pomocą w zaplanowaniu, ponieważ przed nami bardzo bogata oferta piłkarska i zmagania w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji Europy. W jednych i drugich mamy swojego przedstawiciela: Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa. Na razie radzą sobie z różnym skutkiem, a przed nami już 4. kolejka. W tym artykule poświęcimy czas na mecz stołecznego klubu, gdzie Legia zagra przy Łazienkowskiej z bośniackim Zrinjski. Liczymy na dobry występ wicemistrza Polski, a ja zapraszam do artykułu w którym przedstawię swój typ bukmacherski.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Legia Warszawa – Zrinjski – typy bukmacherskie

Legia Warszawa w Lidze Europy dość niespodziewanie jest liderem w grupie E z sześcioma punktami na swoim koncie. W pierwszej kolejce sensacyjnie w Warszawie wygrali po dobrym meczu z faworyzowaną Aston Villą 3:2, żeby potem pojechać do Alkmaar i przegrać z AZ 0:1, mimo przewagi zawodnika przez kilkadziesiąt minut w spotkaniu. Następnie udali się do Bośni i potrafili odrobić jednobramkową stratę i pokonać Zrinjski Mostar w trzeciej kolejce Ligi Konferencji Europy 2:1. Teraz mija dwa tygodnie i mają rewanżowe starcie na własnym obiekcie, przed swoją publicznością i teoretycznie większe szanse na wygraną. Zgarnięcie kolejnych trzech punktów pozwoli im zachować pierwsze miejsce w grupie i z tego na pewno doskonale zdają sobie sprawę. Jeśli chodzi o krajowe podwórko to Legioniści wygrali na wyjeździe 1:0 z Radomiakiem w 14. kolejce PKO Ekstraklasy (mecz przyjaźni, kibice obu klubów mają zgodę) i zarazem przełamali się po czterech ligowych porażkach z rzędu. Jedynego gola strzelił Josue, który w 28. minucie wykorzystał rzut karny po faulu na Pawle Wszołku. Wcześniej w w 1/16 finału Pucharu Polski pewnie pokonali GKS Tychy 3:0 i można mówić, że małymi krokami wracają na właściwe tory.

Zrinjski już pokazał się z dobrej strony w pucharach, bo na inauguracje po szalonym meczu wygrał u siebie z AZ Alkmaar 4:3, pomimo tego, że przegrywali po pierwszej połowie 0:3. Od ostatniego meczu z polskim klubem rozegrali w lidze trzy mecze, gdzie dwa z nich wygrali, a jeden zremisowali. Są wiceliderem i jeśli wygrają zaległe spotkanie to zbliżą się do lidera Borac Banja Luka na jedno „oczko”. Strzelać bramki potrafią, co udowadniają na obu frontach, więc skłaniam się ku grze na gola po obu stronach.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa – Zrinjski

Warto wspomnieć, że Legia zarówno w Pucharze Polski jak i ostatnim meczu ligowym zagrała w identycznym składzie i oba spotkania wygrała. Słowa trenera Kosty Runjaicia również napawają optymizmem: „To był twardy mecz, ciężko wypracowane zwycięstwo. Nie chcemy oceniać siebie po tym meczu, najważniejszy był wynik, ten był dobry. Drugi mecz z rzędu na zero z tyłu, krok po kroku idziemy we właściwą stronę. To nie był poziom, jaki mieliśmy wcześniej, ale stopniowo wracamy na właściwą drogę”. Ale jedno jest pewne: nie mogą zlekceważyć swojego przeciwnika, ponieważ potrafią zaskoczyć, tym bardziej, że gospodarze w defensywie mają sporo do poprawy.

Kursy bukmacherskie Legia Warszawa – Zrinjski

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków faworytem tego meczu jest Legia Warszawa.



Bukmacher Wygrana Legii Remis Wygrana Zrinjski Betfan 1.47 4.40 6.10 Fortuna 1.48 4.50 6.20 LVBET 1.42 4.55 6.75

Gdzie obstawiać mecz Legia Warszawa – Zrinjski

Emocjonujące spotkania Ligi Konferencji Europy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa – Zrinjski

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport i platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Viaplay Viaplay Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Fot. PressFocus