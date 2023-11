Zapowiedź 11. kolejki ORLEN Ekstraligi

Przed nami ostatnie mecze ORLEN Ekstraligi w rundzie jesiennej. Po najbliższym weekendzie będziemy już wiedzieć, kto „przezimuje” na którym z miejsc. Najciekawiej zapowiada się starcie mistrzyń kraju sprzed roku i dwóch lat. GKS Katowice zagra z TME SMS Łódź.

GÓRNIK ŁĘCZNA – AZS UJ KRAKÓW (18.11, 12:00)

Przy zestawieniu tych drużyn śmiało można wygłosić wyświechtany frazes, że: tu wszystko może się wydarzyć. Po Górniku Łęczna sporo oczekiwaliśmy przed sezonem. Boisko jednak zweryfikowało formę Dumy Lubelszczyzny. Zdarzały jej się bolesne wpadki (jak niedawno z Pogonią Tczew), a gra w kratkę przełożyła się na pięć wygranych w dziesięciu meczach. Do Jagiellonek przylgnął już natomiast pseudonim „Janosiki”. Potrafią bowiem zabierać punkty drużynom lepszym i tracić ze słabszymi. W tym przypadku na papierze za ekipę lepszą powinien uchodzić Górnik, choć patrząc na to, jak od początku rundy radzą sobie oba kluby, kibiców nie powinien zaskoczyć żaden rezultat.

POGOŃ SZCZECIN – REKORD BIELSKO-BIAŁA (18.11, 12:00)

Pogoń Szczecin pozostaje jedyną drużyną ORLEN Ekstraligi, która nie przegrała meczu. Po ostatniej kolejce powiększyła przewagę nad GKS Katowice do trzech punktów i niemal na pewno będzie liderem tabeli na zimę. W sobotę każdy inny wynik niż jej wygrana z Rekordem będzie sensacją. Szczególnie, że ekipa z Bielska, choć punktuje jak na beniaminka bardzo przyzwoicie, ogrywała dotychczas tylko rywalki z dołu tabeli.

MEDYK KONIN – POGOŃ TCZEW (18.11, 12:00)

W ubiegłym sezonie Medyk Konin rzutem na taśmę obronił się przed relokacją do pierwszej ligi. Na półmetku trwającego na pewno pozostanie w strefie spadkowej. Do Rekordu Bielsko-Biała i AZS UJ Kraków, które goni, traci po cztery punkty. Na pewno ma chrapkę na to, by w ostatniej kolejce zmniejszyć ten dystans. Zmierzy się z grającą dość nieregularnie Pogonią Tczew, potrafiącą zaskoczyć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Sobotnie starcie będzie też okazją do bezpośredniej rywalizacji dla dwóch młodych napastniczek: Patrycji Ziemby i Magdy Sobal.

CZARNI SOSNOWIEC – ŚLĄSK WROCŁAW (18.11, 15:00)

Starcie Czarnych ze Śląskiem zapowiada się interesująco. Przesądzi o nastrojach, w jakich zimę spędzą kibice, piłkarki i działacze obu klubów. Śląsk sezon rozpoczął słabiutko, jednak z czasem złapał formę. O widmie strefy spadkowej zdążył już zapomnieć. W ubiegły weekend niespodziewanie wywalczył punkt z GKS Katowice, a jeśli zdoła wygrać w sobotę znajdzie się dość niespodziewanie w ligowej czołówce. Piłkarki Czarnych od kilku sezonów sprawują się natomiast poniżej oczekiwań. Jeśli nie zdołają wspiąć się chociażby do górnej połowy tabeli, rundę jesienną uznają zapewne za rozczarowującą. Biorąc pod uwagę ostatnie spotkania, trudno jednoznacznie wskazać faworytki.

GKS KATOWICE – TME SMS ŁÓDŹ (18.11, 15:15)

Gdyby w kobiecej piłce rozgrywano mecz o superpuchar, w tym sezonie walczyłyby o niego właśnie te dwa zespoły. GKS Katowice to aktualne mistrzynie kraju, a TME SMS Łódź – zdobywczynie pucharu. Pierwsze ostatnio niespodziewanie straciły punkty ze Śląskiem Wrocław. Drugie podniosły się po kryzysie i trzech porażkach z rzędu – ograły najpierw w ORLEN Pucharze Polski Pogoń Tczew, a następnie w lidze Medyka Konin. W obu przypadkach po 6:0. Gospodynie chcą walczyć o mistrzostwo, a gościnie – o miejsce na podium. Obie drużyny są zdeterminowane, by zawalczyć o pełną pulę. W roli faworytek wystąpią katowiczanki, ale to spotkanie w pełni może nosić miano hitu kolejki.

STOMILANKI OLSZTYN – AP ORLEN GDAŃSK (19.11, 12:00)

Runda jesienna ORLEN Ekstraligi zakończy się w Olsztynie, gdzie zdecydowanymi faworytkami będą piłkarki gości. AP Orlen Gdańsk w ubiegły weekend pokonał Czarnych Sosnowiec, stawiając się w bardzo dobrej sytuacji do walki o trzecie miejsce. Stomilanki natomiast od początku rundy zanotowały zaledwie jedno zwycięstwo, z Medykiem Konin. W starciach z czołówką były zwykle bezradne. W tych przeciwko ekipom z „TOP5” strzeliły dwa gole, tracąc… aż piętnaście.

ORLEN Ekstraliga kobiet: najlepsi strzelcy przed 11. kolejką:

1. Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin) – 12 goli

2. Magdalena Sobal (Pogoń Tczew) – 8 goli

3. Anna Zapała (AZS UJ Kraków) – 7 goli

4. Nicola Brzęczek (GKS Katowice) – 6 goli

4. Aleksandra Posiewka (Górnik Łęczna) – 6 goli

4. Patrycja Ziemba (Medyk Konin) – 6 goli

ORLEN Ekstraliga kobiet: tabela przed 11. kolejką:

1. Pogoń Szczecin – 26 pkt

2. GKS Katowice – 23 pkt

3. TME SMS Łódź – 17 pkt

4. AP Orlen Gdańsk – 17 pkt

5. Górnik Łęczna – 16 pkt

6. Śląsk Wrocław – 14 pkt

7. Czarni Sosnowiec – 14 pkt

8. Pogoń Tczew – 13 pkt

9. Rekord Bielsko-Biała – 10 pkt

10. AZS UJ Kraków – 10 pkt

11. Medyk Konin – 6 pkt

12. Stomilanki Olsztyn – 4 pkt

Materiał powstał we współpracy z ORLEN