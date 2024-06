Francja – Polska 25.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.05 Francja - Polska Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Francja – Polska. Trwa wielki turniej międzynarodowy – Mistrzostwa Europy 2024. Polacy nie mają już szans na awans i po trzech meczach wiadomo, że wrócą do domu. Po porażkach z Holandią i Austrią nie mamy nawet matematycznych szans na awans, a przed nami starcie z wicemistrzami świata. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Zapraszam do bukmacherskiej analizy ostatniego meczu fazy grupowej.

Francja – Polska – typy bukmacherskie

Francja to bezdyskusyjnie jedna z lepszych reprezentacji na świecie i jest tak od pokoleń. Starsi kibice pamiętają jeszcze takie nazwiska jak Thuram, Zidane, Platini czy Henry. Jak prezentowali się oni na wielkich turniejach przez ostatnie dwie dekady? Na Euro 2004 odpadli w ćwierćfinale z Grecją, która później wygrała w wielkim finale z Portugalią. Dwa lata później pojechali na mundial, gdzie przegrali w finale z Włochami. Tamten mecz przeszedł do historii z powodu czerwonej kartki Zinedine Zidane’a, po uderzeniu głową w klatkę piersiową Marco Materazziego. Francuzi przegrali tytuł mistrzowski po serii rzutów karnych. W 2008 i 2010 dość niespodziewanie spotkał ich kryzys i odpadali już w fazie grupowej mistrzostw. 2012 i 2014 to porażki w ćwierćfinałach. Jednak wtedy zła passa się już skończyła i nadszedł czas wielkich sukcesów. 2016 to wicemistrzostwo Europy, a dwa lata później zwycięstwo na mundialu w Rosji. Euro 2020 nie było dla nich udane, ale za to na Mistrzostwach Świata w Katarze doszli aż do finału. Euro 2024 rozpoczęli od wygranej z Austrią, a następnie zremisowali z Holandią. Przeciwko nam będą chcieli zdobyć jak najwięcej bramek, bo o triumfie w grupie może zadecydować bilans bramek.

Polska nie ma szczęścia do wielkich imprez i wydaje się, że nasz sukces z Euro 2016 jest już nie do powtórzenia. Oczywiście, na ostatnim mundialu udało nam się wyjść z grupy, ale wszyscy pamiętamy w jakim to było stylu. Reprezentacja pod wodzą Czesława Michniewicza grała stricte defensywnie, stawiając wynik ponad wszystko. Przyniosło to efekt w postaci awansu do 1/8 finału, ale na tym nasza przygoda się zakończyła. Tam właśnie zmierzyliśmy się z Francuzami. Mamy okazję do rewanżu za MŚ. Polska awansowała na ten turniej po barażowych starciach z Estonią i Walią, wcześniej zaliczając katastrofalne eliminacje. Po porażce z Holandią i Austrią nie mamy już czego szukać. Jako pierwsza drużyna straciliśmy matematyczne szanse, aby grać dalej w turnieju.

Francja wyjdzie na boisko w roli zdecydowanego faworyta. Dysponują oni przewagą nad Polską praktycznie na każdej pozycji. Podczas ostatniego bezpośredniego starcia w Katarze gołym okiem było widać, że nasza obrona całkowicie sobie nie radzi przeciwko tak szybkiemu rywalowi. Gdy piłka trafiała do Kyliana Mbappe, momentalnie pojawiało się zagrożenie przy naszej bramce. W meczu z takim przeciwnikiem musi dopisać dyspozycja dnia i przede wszystkim szczęście.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj dość ofensywny mecz, bo jedni i drudzy zagrają już bez zbędnej presji. Oczywiście, Francuzi do awansu potrzebują wygranej, ale wydaje się czystą formalnością. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @2.05 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Francja – Polska

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Francja – Polska. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Kylian Mbappe po kursie zaledwie @1.69!

To ostatni mecz fazy grupowej, choć dla Polski nie ma już on żadnego znaczenia w kwestii awansu. W o wiele lepszej sytuacji są oczywiście Francuzi. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Francja – Polska

Francja jest niepokonana od pięciu meczów z rzędu

Polska przegrała dwa ostatnie spotkania

Ostatni raz Polakom udało się pokonać Francuzów w roku 1982

Przewidywane składy Francja – Polska

Francja : Maignan — Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez — Kante, Rabiot — Dembele, Griezmann, Thuram — Mbappe

: Maignan — Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez — Kante, Rabiot — Dembele, Griezmann, Thuram — Mbappe Polska:Skorupski — Bednarek, Dawidowicz, Kiwior — Frankowski, Zieliński, Slisz, Moder, Zalewski — Świderski, Lewandowski



Fot. PressFocus