Werder z pierwszym transferem. Prosto z Premier League

Werder Brema do tej pory nie był zbyt aktywna na rynku transferowym, ale sytuacja uległa zmianie. Kierownictwo sportowe bremeńczyków postanowiło pokusić się o głośniejszy transfer prosto z angielskiej Premier League. Mowa o zawodniku, który zaliczył już epizod na boiskach niemieckiej 1. Bundesligi i był tam całkiem ceniony, w przeciwieństwie do Anglii.

Werder z pierwszym transferem

Werder Brema rozpoczął letnie okno transferowe z przytupem. Jako pierwszego wzmocnienia przed sezonem 2025/26 ogłoszono wypożyczenie austriackiego obrońcy Maximiliana Woebera z Leeds United, z opcją wykupu latem 2026 roku – co też potwierdził Peter Niemeyer, szef sekcji profesjonalnej piłki w Werderze.

Dla Werderu wzmocnienie defensywy było priorytetem. Austriak, mimo trudnych etapów w karierze (kontuzje kolana podczas pobytu w Leeds), od dawna plasuje się w kręgu austriackich reprezentantów. Z 31 występami w drużynie narodowej to konstruktywne wzmocnienie w szeregach bremeńczyków. Ma doświadczenie z wielkiego turnieju – EURO 2024, choć akurat z Polską nie grał. Dodatkowo Austriak trafił do zespołu, który ma w składzie trzech jego rodaków: Marco Friedla, Romano Schmida i Marco Gruella, co ułatwi mu aklimatyzację.

W swoim pierwszym wywiadzie po transferze Woeber podkreślił, że przekonały go rozmowy z działaczami i nowym trenerem Werderu Horstem Steffenem. Zaznaczył także, że optuje za projektem i już myśli o współpracy z kolegami z reprezentacji, którzy pomogą mu w adaptacji i poszukiwaniu mieszkania.

− Cieszymy się, że udało nam się zainteresować Maximiliana przejściem do Werderu. Pozyskując go, zyskaliśmy doświadczonego na arenie międzynarodowej obrońcę, którego jakość zapewni naszej obronie większą stabilność. Po trudnym poprzednim sezonie, Maximilian powrócił ostatnio do gry na arenie międzynarodowej. Wierzymy, że będzie kontynuował ten pozytywny rozwój u nas – powiedział Peter Niemeyer.

Transfer ma formę rocznego wypożyczenia z Leeds, zaś w umowie zawarto opcję wykupu (nie ujawniono o jakiej kwocie mowa). Eksperci nie mają wątpliwości, że Werder zyskał teraz solidnego obrońcę, który nie tylko wyniesie defensywę zespołu na wyższy poziom, ale i zwiększy konkurencyjność w drużynie.

W Anglii nie pograł

Maximilian Woeber to austriacki środkowy obrońca, który swoją karierę rozpoczął w Rapidzie Wiedeń. Po debiucie w pierwszym zespole przeniósł się w 2017 roku do Ajaksu Amsterdam, gdzie rozegrał 39 spotkań i zyskał doświadczenie w Lidze Mistrzów. Następnie trafił do Sevilli, a w 2019 roku do Red Bulla Salzburg. W barwach austriackiego giganta wystąpił w 125 meczach i zdobył cztery tytuły mistrza Austrii oraz trzy Puchary Austrii. W styczniu 2023 roku przeniósł się do Leeds United. Po spadku klubu z Premier League został wypożyczony do Borussii Moenchengladbach.

Rozegrał tam ponad 2000 ligowych minut i był cenionym środkowym obrońcą. Zdobył nawet dwie bramki i zanotował trzy asysty. Gdyby nie krótkotrwałe urazy, to tych minut miałby jeszcze więcej, gdyż trener Gerardo Soane bardzo mu ufał. Powrót do Anglii Woeber może uznać za klapę. Zagrał zaledwie dziewięć meczów, co dało mu 400 minut. Albo dokuczała mu kontuzja kolana, albo po prostu przesiadywał na ławce rezerwowych i trener Daniel Farke na niego nie stawiał. Nie miał potrzeby, bo jego dobrze naoliwiona maszyna zdobyła aż 100 punktów w Championship i awansowała do Premier League.

