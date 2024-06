Hiszpania – Gruzja 30.06 – Typy bukmacherskie

Betters kurs 2.01 Hiszpania - Gruzja Hiszpania powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Hiszpania – Gruzja. Mistrzostwa Europy 2024 rozgrywane w Niemczech, czyli za naszą zachodnią granicą rozkręciły się nam na dobre i właśnie zakończyliśmy zmagania w fazie grupowej, gdzie między innymi reprezentacja Polski, Chorwacji czy Serbii zakończyła swój udział w imprezie. Ogółem turniej stoi na wysokim poziomie, mamy sporo bramek i emocji, ale też są pozytywne zaskoczenia jak na przykład historyczny awans Gruzji do 1/8 finału. W niedzielę 30 czerwca o godzinie 21:00 na RheinEnergieStadion w Kolonii Hiszpania zagra z Gruzją i ten pojedynek wyłoni nam kolejnego ćwierćfinalistę tego turnieju. Są szanse na niespodziankę? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Hiszpania – Gruzja.



Hiszpania – Gruzja – typy bukmacherskie

Nie ma się co czarować, bo jasne jest, że Hiszpania jest murowanym faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu, chociaż to są Mistrzostwa Europy i wszystko może się zdarzyć. Wielu ekspertów widzi w nich potencjalnego kandydata do złota i to wcale nie jest wykluczone. Selekcjoner Luis de la Fuente przeprowadza zmianę pokoleniową i wprowadza wielu młodych, przyszłościowych zawodników do zespołu. Eliminacje w wykonaniu Hiszpanii były koncertowe, poza jedną porażką na samym starcie ze Szkocją, ale potem już siedem spotkań zwycięskich, strzelając w nich aż 25 bramek, co daje średnią ponad 3,00 na mecz. Co ciekawe w tej grupie znajdowała się także Gruzja i pojedynków z Hiszpanami za dobrze nie wspominają, bo najpierw przed własną publicznością przegrali aż 1:7, a potem 1:3.

Hiszpania na EURO 2024 trafiła do grupy śmierci wraz z Włochami, czyli aktualnym mistrzem Europy, Chorwacją oraz Albanią. Pierwszy mecz to starcie z Chorwacją i zwycięstwo 3:0. Może nie dominowali, ale grali bardzo szybko i z kontrataku, zachowali czyste konto. Druga kolejka to już Italia i mimo skromnego zwycięstwa 1:0 wyglądali bardzo dobrze tylko byli bardzo nieskuteczni, bo wynik powinien być znacznie wyższy. Ostatnie spotkanie grupowe to Albania, ale tutaj wyszli rezerwami, bo byli pewni awansu, a mimo to wygrali 1:0 i z kompletem punktów zasłużenie zajęli pierwsze miejsce.

Gruzja w kwalifikacjach zagrała mizernie, zajęła dopiero 4. miejsce w grupie z bilansem 2-2-4, a oba zwycięstwa zanotowali przeciwko tragicznie grającemu Cyprowi. Wyżej wspominałem o wysokich porażkach z Hiszpanią, gdzie w dwóch spotkaniach stracili aż 10 bramek. Jednak znaleźli się w barażach i tutaj najpierw wygrali z Luksemburgiem, a potem z Grecją zasłużenie zgarniając przepustki do Niemiec. W fazie grupowej wygrali z rezerwowym składem Portugalii 2:0, zremisowali z Czechami oraz przegrali 1:3 z Turcją.

Myślę, że swoje już osiągnęli, a Hiszpania na pewno podejdzie bojowo nastawiona do tego meczu nie lekceważąc rywala. Jeśli zagrają jak z Włochami czy Chorwacją to może być wysoki wynik, a siła ofensywna ogromna. Moja propozycja to Hiszpania powyżej 2.5 gola w meczu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Hiszpania – Gruzja

Betters standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Hiszpania – Gruzja. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Alvaro Morata po kursie 1.86, czyli kapitan Hiszpanii, który już wpisał się na listę strzelców w tym turnieju.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To 1/8 finału, więc zaczynamy fazę pucharową, a stawką awans do ćwierćfinału. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Hiszpania – Gruzja

Hiszpania wygrała wszystkie mecze fazy grupowej na EURO 2024

W każdym strzelali bramkę, a do tej pory jeszcze nie stracili

Gruzja wygrała tylko jeden mecz z rezerwami Portugalii 2:0

Cztery mecze bezpośredni i cztery zwycięstwa Hiszpanii

Przewidywane składy na mecz Hiszpania – Gruzja