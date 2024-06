Niemcy – Dania 29.06 – Typy bukmacherskie

LVBET kurs 1.75 Niemcy - Dania Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Niemcy – Dania. Faza grupowa Mistrzostw Europy już za nami, a to oznacza jedno, turniej wchodzi w decydującą fazę. Drugim spotkaniem w fazie pucharowej będzie starcie pomiędzy gospodarzami turnieju- Niemcami, a reprezentacją Danii. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zakończyli fazę grupową z dorobkiem 7 punktów w grupie A. Skandynawowie natomiast zgromadzili 3 punkty w Grupie C. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku i zamelduje się w ćwierćfinale? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten emocjonujący mecz.

Niemcy – Dania – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na fazę finałową tak prestiżowego turnieju nie są łatwe do analizy. Gospodarze mistrzostw, czyli reprezentacja Niemiec zaprezentowała się z bardzo dobrej strony w fazie grupowej. Mecz otwarcia był pokazem siły ze strony podopiecznych Juliana Nagelsmanna, którzy w Monachium rozgromili Szkocję 5:1. Na listę strzelców wpisało się wówczas pięciu różnych zawodników: Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Fuelkrug oraz Emre Can. Następnie przyszło im się zmierzyć z Wegrami, którzy postawili się reprezentacji Die Mannschaft bardziej niż Wyspiarze. Wynik końcowy to jednak 2:0 dla Niemiec, dzięki trafieniom Jamala Musiali i Ilkaya Gundogana. Wygrana ta sprawiła, iż jako pierwsza reprezentacja na turnieju, zagwarantowała sobie awans do fazy pucharowej. Grupowe zmagania zakończyli starciem z reprezentacją Szwajcarii, która bardzo postawiła się Niemcom. Dopiero w 92. minucie udało im się wyrównać wynik spotkania na 1:1, dzięki trafieniu Niclasa Fuelkruga, dzięki czemu zajęli pierwsze miejsce w grupie. W meczu 1/8 finału przyjdzie im się zmierzyć bez podstawowego, środkowego obrońcy- Jonathana Taha, który będzie pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Ich rywalem będzie reprezentacja Danii, która zakończyła fazę grupową na drugim miejscu, będąc tuż za plecami Anglii. Skandynawowie uzbierali w Grupie C punktów. Turniej rozpoczął się dla nich od rozczarowania, bowiem niespodziewanie zremisowali ze świetnie dysponowaną na niemieckiej ziemi- reprezentacją Słowenii. Spotkanie to zakończyło się remisem 1:1, dzięki trafieniu Christiana Eriksena i Erika Janzy z Górnika Zabrze. Następnie, podopieczni Kaspera Hjulmanda zagrali z faworyzowaną Anglią. Wynik spotkania to również podział punktów, po remisie 1:1. Duńczycy wyglądali naprawdę solidnie na tle Synów Albionu, stwarzając sobie wiele dogodnych okazji. Na listę strzelców wpisał się wówczas zawodnik Sportingu Lizbona- Morten Hjulmand. Zmagania w fazie grupowej zakończyli bezbramkowym remisem z Serbią.

To już faza finałowa, więc przegrany żegna się z turniejem. Stawiam na sporą liczbę akcji w polu karnym i szanse obu drużyn na zdobycie gola. Moja propozycja to over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.75 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Niemcy – Dania

LVBET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Niemcy – Dania. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a w tym przypadku największe szanse na zdobycie gola ma Deniz Undav po kursie @2.95 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To już starcie w fazie finałowej, gdzie o wszystkim decyduje jedno spotkanie. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Niemcy – Dania

Niemcy są niepokonani od siedmiu spotkań

Dania zremisowała trzy ostatnie mecze

W czterech ostatnich bezpośrednich meczach między tymi ekipami zanotowano BTTS

Przewidywane składy Niemcy – Dania

Niemcy: Neuer – Kimmich – Rudiger – Anton – Mittelstadt – Andrich – Kross – Musiala – Gundogan – Wirtz – Havertz

Neuer – Kimmich – Rudiger – Anton – Mittelstadt – Andrich – Kross – Musiala – Gundogan – Wirtz – Havertz Dania: Schmeichel – Andersen – Christensen – Vestergaard – Maehle – Hjulmand – Hojbjerg – Kristiansen – Eriksen – Wind – Hojlund

