Reprezentant Polski musi szukać nowego klubu? Miał nie przekonać nowego trenera

Zaskakujące doniesienia płyną z zagranicy. Reprezentant Polski miał znaleźć się w grupie kilku zawodników, którzy nie zyskali uznania w oczach nowego trenera, w związku z czym ma pożegnać się z klubem, w którym spędził ponad pół dekady. Jako że jego umowa obowiązuje jeszcze przez dwa lata, może mu nawet zostać zaoferowane jej rozwiązanie.

Reprezentant Polski ma nowego trenera

Tuż po zakończeniu rozgrywek greckiej ekstraklasy ateński AEK rozstał się z Matiasem Almeydą, który zespół ze stolicy prowadził przez trzy ostatnie sezony. Do zwolnienia doszło w wyniku kompletu sześciu porażek w grupie mistrzowskiej, przez które zespół Damiana Szymańskiego zakończył sezon na czwartym miejscu i musi zadowolić się jedynie grą w eliminacjach Ligi Konferencji od etapu II rundy. Dla porównania, przed rozpoczęciem zmagań w grupie mistrzowskiej „Żółto-Czarni” zajmowali drugie miejsce i choć mieli aż siedem punktów straty do prowadzącego w tabeli Olympiakosu, to wicemistrzostwo kraju dawałoby im udział w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

W trakcie fatalnej serii sześciu ligowych porażek AEK odniósł co prawda zwycięstwo 2:0 nad Olympiakosem, jednak do tego rewanżowego starcia 1/2 finału Pucharu Grecji przystępował z wynikiem… 0:6, więc cytując klasyka „to i tak by nic nie dało”. Argentyński szkoleniowiec na bezrobociu długo nie pozostał, bowiem już miesiąc po zwolnieniu z AEK-u zatrudniła go Sevilla, z kolei ateńczycy w jego miejsce sprowadzili Marko Nikolicia z Serbii, który w poprzednim sezonie zdobył z CSKA Moskwa brązowy medal mistrzostw Rosji oraz puchar kraju.

Szymański na wylocie z klubu?

Kilka dni po rozpoczęciu przez Nikolicia kadencji w nowym klubie AEK zaczął przygotowania do sezonu 2025/26. Drużyna udała się na niemal trzytygodniowe zgrupowanie do Holandii, w trakcie którego zagrała trzy sparingi z belgijskimi zespołami – Zulte Waregem (0:2), Beerschot VA (4:1) oraz Kortrijk (2:1). W trakcie obozu Serb wyciągnął swoje wnioski, a jednym z nich ma być skreślenie aż pięciu piłkarzy. Niestety, do tego grona ma zaliczać się Damian Szymański, o czym poinformował Piotr Kamieniecki z „TVP Sport”.

Powołując się na greckie media dziennikarz dodał, że 18-krotny reprezentant Polski ma otrzymać wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Możliwe nawet, że AEK zaoferuje mu rozwiązanie umowy, która obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Na trzy rozegrane przez AEK latem sparingi 30-letni defensywny pomocnik wystąpił w zaledwie jednym, a na boisku spędził raptem 27 minut z 270 możliwych. Co więcej, jedyną szansę otrzymał już przy stanie 3:0 w ostatecznie wygranym przez jego zespół 4:1 sparingu z Beerschot VA. To dość wymowne fakty.

Piłkarzem ateńskiego AEK Damian Szymański był przez ostatnie 5,5 roku. Do stolicy Grecji przeniósł się na początku 2020 roku na zasadzie wypożyczenia z rosyjskiego Achmatu Grozny, który zresztą 12 miesięcy wcześniej został jego pierwszym zagranicznym klubem w karierze. Po zakończeniu sezonu 2019/20 władze „Żółto-Czarnych” wykupiły go za 1,3 miliona euro (dane za portalem „Transfermarkt”). W ciągu pięciu pełnych sezonów w koszulce AEK-u zagrał 169 razy, a łącznie w ciągu 5,5 roku zgromadził 190 występów. Jako piłkarz AEK był wielokrotnie powoływany do kadry, strzelił nawet ważnego gola z Anglią.

W tym czasie w klubie miał 11 goli i zaliczył 12 asyst, w 2023 roku został mistrzem kraju oraz zdobywcą Pucharu Grecji. Do tego dwa razy zakwalifikował się z AEK-iem do fazy zasadniczej europejskich pucharów – fazy grupowej Ligi Europy w sezonach 2020/21 i 2023/24. Na koncie ma również finał Pucharu Grecji w sezonie 2019/20 oraz srebrny i brązowy medal mistrzostw Grecji – za sezon 2023/24 i 2019/20. Zdarzało mu się też zakładać opaskę kapitańską w dwóch ostatnich latach. Miał ją też na ramieniu w ostatnim oficjalnym meczu – 4 maja z Panathinaikosem (1:2). Zagrał wtedy z konieczności jako stoper.

