Manchester United pozwany przez byłego piłkarza. Powodem „porady medyczne”

Manchester United wszedł na drogę sądową ze swoim byłym piłkarzem. Klub z Old Trafford został pozwany za „kliniczne zaniedbanie” w związku z udzielanymi zawodnikowi „poradami medycznymi”. Od momentu, gdy zaczęły prześladować go kontuzje, tylko w ciągu nieco ponad trzech lat z ich powodu opuścił niemal 90 spotkań.

Wychowanek Manchesteru United zatrzymany przez kontuzje

Axel Tuanzebe z Manchesterem United związany był przez aż 17 lat. Do „Czerwonych Diabłów” trafił w 2006 roku, gdy miał zaledwie osiem lat. Stopniowo piął się po kolejnych szczeblach klubowej akademii, gdzie zresztą w każdej z drużyn pełnił funkcję kapitana. Na początku 2017 roku, krótko po skończeniu 19 lat, zadebiutował w seniorach przy okazji meczu FA Cup z Wigan (4:0). Na finiszu sezonu 2016/17, gdy Manchester United postawił wszystko na triumf w Lidze Europy – i idącą za tym grę w Lidze Mistrzów – Tuanzebe zadebiutował w Premier League.

Wystąpił we wszystkich czterech ostatnich ligowych meczach i w każdym z nich Jose Mourinho wystawiał go w pierwszym składzie. Jak się później okazało, były to jednak tylko miłe złego początki w karierze defensora. Już nigdy później w klubie z Old Trafford nie wypracował takiej pozycji, jaką miał na samym początku przygody z seniorami. Zdarzało mu się, że kilkanaście razy postawił na niego Ole Gunnar Solskjaer (np. w końcówce sezonu 2020/21), lecz jego status w ciągu kilku lat w ogóle nie wzrósł.

Wróćmy do rozgrywek 2017/18 – w pierwszej części sezonu zaliczył już jednak tylko 110 minut i to w łącznie zaledwie trzech występach, wobec czego na początku 2018 roku został wypożyczony do Aston Villi. Z klubem z Birmingham otarł się o awans do Premier League, bowiem dotarł z nimi do finału baraży, ale grał mało – ledwie pięć spotkań.

Wrócić do elity „The Villans” udało się rok później, a tym razem ważną rolę w awansie odegrał Tuanzebe, który w sezonie 2018/19 wystąpił w 28 z 49 meczów Championship, z czego 27 zaczynał w wyjściowym składzie, a 22 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Z pewnością występów na koncie miałby zdecydowanie więcej, gdyby nie złamanie kości śródstopia, przez które zmuszony był pauzować aż trzy miesiące. Wreszcie doczekał się w swojej karierze mocnego statusu w drużynie.

Do Aston Villi został wypożyczony raz jeszcze, lecz tym razem nie od razu przed sezonem 2019/20, a dopiero dwa lata później. W międzyczasie dwa sezony spędził w Manchesterze United, jednak okres ten z pewnością zalicza do najgorszego w swojej karierze. Wszystko zaczęło się w październiku 2019 roku, gdy doznał kontuzji biodra na rozgrzewce przed meczem z Liverpoolem. Na boisko wrócił dopiero miesiąc później, choć pierwotnie miał już w kolejny weekend. Po miesiącu doznał kolejnego urazu – tym razem mięśnia uda i finalnie w sezonie 2019/20 już nie zagrał.

Co prawda na początku marca 2020 roku wrócił do kadry przy okazji meczu z Manchesterem City (2:0), ale tuż po derbowym starciu sezon zawieszono z powodu pandemii COVID-19. Gdy „Czerwone Diabły” w czerwcu wróciły do gry, Tuanzebe zmagał się z kontuzją stopy, przez którą w sierpniu musiał przejść operację. Pierwotnie miał być dostępny we wrześniu, ale na boisko wrócił dopiero w drugiej połowie października.

Poza urazem pleców, który na początku 2022 roku podczas wypożyczenia do Napoli wykluczył go z gry na miesiąc, Tuanzebe wreszcie mógł odetchnąć od nawracających problemów zdrowotnych. W Italii jednak totalnie przepadł. Zagrał tylko jeden pełny mecz w Coppa Italia i to katastrofalnie – SSC Napoli przegrało 2:5 z Fiorentiną, a on grał mocno „elektrycznie”. Oprócz tego zaliczył jeszcze tylko 10 minut gry w Serie A pod wodzą Luciano Spallettiego. Wypożyczenie to było katastrofą, choć przez jego większość był zdrowy.

Wtedy jednak przyszło lato 2022 roku. Podczas okresu przygotowawczego przed sezonem 2022/23 doznał on kontuzji, przez którą aż do stycznia 2023 roku nie mógł wrócić do treningów. Pierwszy raz od czasu jej doznania na boisku pojawił się dopiero w lutym 2023 roku, ale już w koszulce Stoke City, do którego został wypożyczony.

Tam jednak problemy zdrowotne dalej go nękały, wobec czego dla „The Potters” rozegrał zaledwie pięć z 19 możliwych meczów, a przy okazji 14 pozostałych był poza kadrą. Po zakończeniu tamtego sezonu opuścił nie tylko Stoke City, ale przede wszystkim po 17 latach rozstał się z Manchesterem United, bowiem jego wygasający w czerwcu 2023 roku kontrakt nie został przedłużony.

Pozwał macierzysty klub za „kliniczne zaniedbanie”

Nie od razu po odejściu z Manchesteru United Tuanzebe znalazł nowy klub, bowiem dopiero we wrześniu podpisał kontrakt z Ipswich Town, z którym w sezonie 2023/24 wywalczył awans do Premier League i pograł sporo – 1700 minut. Choć w minionych rozgrywkach zaliczył z „The Tractor Boys” spadek do Championship, to on sam pozostał na poziomie Premier League, bowiem dołączył do beniaminka angielskiej ekstraklasy w sezonie 2025/26 – Burnley. W najbliższym czasie znów będzie miał więc okazję do rywalizowania na boisku przeciwko macierzystemu klubowi, choć nie tylko.

Ben Rumsby z „The Telegraph” poinformował bowiem, że Tuanzebe złożył do Sądu Najwyższego pozew przeciwko Manchesterowi United za rzekome „kliniczne zaniedbanie” związane z udzielanymi mu „poradami medycznymi”. W tamtejszym prawie termin ten definiowany jest jako wypadek medyczny, w którym pacjentowi nie udzielono na odpowiednim poziomie opieki i która to nie spełniała odpowiednich standardów, powodując u pacjenta obrażenia fizyczne. Prawnicy piłkarza odmówili „The Telegraph” komentarza w tej sprawie. Zwrócono się również do Manchesteru United z prośbą o zajęcie stanowiska.

To już druga sprawa sądowa na linii Axel Tuanzebe – Manchester United. W listopadzie ub. roku „The Telegraph” poinformował, że klub otrzymał od pośrednika posiadającego licencję Angielskiej Federacji Piłkarskiej żądanie zapłaty. Osoba ta twierdziła, że „Czerwone Diabły” zgodziły się zapłacić mu za pomoc w operacji wypożyczenia zawodnika do Stoke City. Pośrednik Tuanzebe zgłosił sprawę do FA, powołując się na domniemane naruszenie przepisów dotyczących agentów piłkarskich. Sprawa dalej się toczy.

