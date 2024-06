Anglia – Słowacja 30.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.69 Anglia - Słowacja Poniżej 2.5 goli TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Anglia – Słowacja. Faza grupowa Mistrzostw Europy już za nami, więc czas na danie główne. Od teraz nie ma już miejsca nawet na najmniejszy błąd, co powoduje, że każdy mecz jest o wszystko. Decyduje dyspozycja dnia, a być może jakiś underdog ustrzeli zdecydowanego faworyta. Czy tak będzie już w tym meczu? Anglicy od początku turnieju nie przekonują i z pewnością swoją grą zawodzą swoich kibiców. Teraz mają znakomitą okazję na rehabilitację i udowodnienie swojej wartości. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Anglia – Słowacja – typy bukmacherskie

Anglia ma za sobą trzy mecze w fazie grupowe. Już w pierwszym mogli się nie do końca podobać, albowiem choć wygrali 1:0 z Serbią to mimo wszystko druga połowa tamtego meczu była fatalna w ich wykonaniu. Nie potrafili przedostać się pod bramkę Serbii, a to właśnie ich rywale cały czas nacierali. W drugim meczu natomiast zmierzyli się z Duńczykami, gdzie również zagrali bardzo słabą drugą połowę. Nie potrafili celnie podawać piłki, nie mówiąc o konstruowaniu dobrych akcji. W trzecim meczu ponownie zagrali jak najmniejszym kosztem sił i zremisowali 0:0 ze Słowenią. Słowacja natomiast mogła się bardzo podobać – w każdym meczu walczyli, dzięki czemu nawet ograli Belgię 1:0. Nieco słabiej wypadli w meczu z Ukrainą, gdzie przegrali 1:2. W ostatniej kolejce natomiast zremisowali 1:1 z Rumunią, co obu ekipom dało awans.

Słowacja natomiast w każdym bardzo mocno walczy i to może podobać się kibicom. Dzięki temu sprawili sporą niespodziankę i ograli choćby w fazie grupowej Belgię. Tutaj musieliby zagrać bardzo podobnie, aby liczyć na sukces. Czy mają szanse przeciwko słabo grającym Anglikom? Oczywiście, że tak. Udowodnili to chociażby przeciwko Belgii, która była naszpikowana gwiazdami. Tu o wszystkim zadecyduje jeden mecz i należy o tym pamiętać.

Moim zdaniem zobaczymy tu bardzo defensywne starcie, gdzie jedni i drudzy będą mocno bronili swojego pola karnego. Stawiam na under 2.5 gola po kursie @1.69.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Anglia – Słowacja

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Anglia – Słowacja. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Harry Kane po kursie @2.08!

Tutaj jeden mecz decyduje o wszystkim i nie można pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Gra będzie ostra i twarda już od pierwszych minut. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Anglia – Słowacja

Anglia z ostatnich czterech spotkań wygrała tylko jedno

Słowacja w ostatnich trzech meczach zanotowała remis, porażkę i wygraną

W ostatnich czterech bezpośrednich spotkaniach między tymi ekipami tylko raz padł BTTS

Przewidywane składy Anglia – Słowacja

Anglia : Pickford – Walker, Guehi, Stones, Shaw – Gallagher, Rice, Bellignham – Saka, Kane, Foden

: Pickford – Walker, Guehi, Stones, Shaw – Gallagher, Rice, Bellignham – Saka, Kane, Foden Słowacja: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin



