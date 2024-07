Austria – Turcja 02.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 3.25 Austria - Turcja Remis X Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Austria – Turcja. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy 2024, które rozgrywane są w Niemczech to faza grupowa już za nami i na placu boju pozostały najlepsze zespoły mierzące się już w fazie pucharowej, a zaczynamy od 1/8 finału. Do domu już pojechali między innymi Włosi, czyli aktualny zdobywca tytułu po porażce ze Szwajcarią. We wtorek 2 lipca o godzinie 21:00 na Red Bull Arena w Lipsku Austria zmierzy się z Turcją i stawką będzie awans do ćwierćfinału. Jakie przewidywania względem tego meczu z mojej strony? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Austria – Turcja – typy bukmacherskie

Trzeba powiedzieć sobie szczerze i obiektywnie, że Austria w ostatnich miesiącach zanotowała spory progres w swojej grze, co dobrze przekłada się na wyniki reprezentacji. Eliminacje w ich wykonaniu były bardzo dobre i ustąpili tylko reprezentacji Belgii, od której zgromadzili tylko jeden punkt mniej, ale ich bilans meczowy wyglądał imponująco: 6 zwycięstw, remis i porażka. A poza Belgią za rywali mieli jeszcze Szwecję, która poniosła kompletną porażkę, Azerbejdżan, który zawsze jest niewygodnym rywalem i bardzo groźny na swoim stadionie oraz Estonia, czyli outsider. Dużo strzelali, stracili tylko siedem goli i wtedy zagrali dobry dwumecz z Belgami: najpierw na ich terenie zremisowali, a u siebie w dość pechowy sposób przegrali 2:3 po ciężkiej walce. Wiele pokazały pojedynki ze Szwecją, gdzie najpierw wygrali 2:0, a potem na wyjeździe 3:1 i bezapelacyjnie byli zespołem o wiele lepszym. Teraz w turnieju głównym przegrali z Francją 0:1, ale po fatalnym błędzie obrońcy i samobójczym trafieniu, a tak naprawdę można stwierdzić, że grali lepiej od wicemistrzów świata. Potem mecz z reprezentacją Polski, gdzie dominowali na początku, strzelili bramkę, my wyrównaliśmy, ale druga połowa to już dobra gra Austriaków, dwa strzelone gole i zasłużone zwycięstwo 3:1. W 3. kolejce mierzyli się z Holandią i przypieczętowali zwycięstwo w grupie: dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, Holendrzy doprowadzili do remisu, ale ostateczny cios zadał Sabitzer i wygrali 3:2.

Turcja na EURO 2024 zaczęła od pokonania Gruzji 3:1, a pojedynek był na wysokim poziomie i mocnym tempie. Następnie gładka przegrana z Portugalią 0:3 i na koniec musieli pokazać charakter i to zrobili: wygrali z Czechami 2:1 i udowodnili, że awans do fazy pucharowej im się należał. Jeśli chodzi o kwalifikacje to grając w grupie D z Chorwacją, Walią czy zawsze nieobliczalną Armenią zajęli pierwsze miejsce i zameldowali się na imprezie docelowej. Przegrali tylko na początku z Chorwatami 0:2, ale zrewanżowali im się z nawiązką, gdzie na ich terenie rozbili ich 3:0.

Moim zdaniem Turcja tutaj pokaże charakter po raz kolejny, wiedzą jaka jest stawka, są wybiegani i myślę, że tutaj zobaczymy remis w regulaminowym czasie gry.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Austria – Turcja

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Austria – Turcja. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Marko Arnautović po kursie @3.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To 1/8 finału, więc zaczynamy fazę pucharową, a stawką awans do ćwierćfinału. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Austria – Turcja

Austria wygrała dwa mecze na EURO, przegrywając jeden, Turcja również

Obie ekipy nie strzeliły bramki tylko w jednym spotkaniu

W ostatnich pojedynkach bezpośrednich dwa razy wygrywała Austria, tyle samo razy górą była Turcja i raz padł remis.

Na pięć spotkań tylko dwa razy padał BTTS

Przewidywane składy Austria – Turcja