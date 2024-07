Atalanta w poprzednim sezonie wygrała Ligę Europy pokonując w sensacyjnym stylu Bayer Leverkusen Xabiego Alonso 3:0. Przyszła więc pora na wietrzenie magazynów oraz uzupełnianie braków. Tony D’Amico, dyrektor sportowy 'bergamaschich” nie próżnuje i dopina transfery pod kadrę wkrótce zgłoszoną do Ligi Mistrzów UEFA.

Atalanta ulepsza maszynę Gasperiniego

Po pozyskaniu za 10 milionów euro Bena Godfreya z Evertonu oraz Nicolo Zaniolo na zasadzie wypożyczenia z Galatasaray, do klubu ma dołączyć Ibrahim Sulemana. Ghańczyk, wychowanek klubu z Bergamo, ma wzmocnić maszynę Gasperiniego. Kwota, którą ma otrzymać Cagliari to osiem milionów euro. Wyspiarze z Sardynii otrzymają więc dwukrotność tego co wydali za ówcześnie pomocnika Hellasu Werona. Sulemana przebywał w Bergamo w latach 2019-21. Przybył już do Mediolanu aby odbyć testy medyczne.

Klub ze stadionu znanego komercyjnie jako Gewiss Stadium walczy też o podpisanie Matta O’Rileya z Celtiku. Duński pomocnik 'The Bhoys’ jest po znakomitym sezonie, w którym strzelił 19 goli i zaliczył 18 asyst. Mimo ogromnego talentu, nie zagrał w kadrze narodowej seniorów ani razu. Gra dla mistrzów Europy 1992 z uwagi na pochodzenie swojej matki. Powiedział swego czasu: „Moja mama jest Dunką, mówię w tym języku całkiem nieźle i bardzo dobrze go rozumiem.”

Bardzo możliwe, że miałby on zastąpić Teuna Koopmeinersa, którego od dłuższego czasu łączy się z Juventusem. Za Holendra jednak do tej pory nie spłynęła przekonująca oferta z Turynu.

Atalanta are working on their third bid to Celtic for 23yo midfielder, Matt O'Riley. Intermediary Blash Hosseini is working on the deal between clubs. O'Riley has already given his green light to the move. 🚨⚫️🔵 #Atalanta #Celtic #transfers

Sprzedaże Atalanty

Latem klub pożegnał się z Emilem Holmem, który zakończył wypożyczenie w Bergamo i nie został na dłużej – Atalanta nie chciała płacić takiej kwoty za wykup. Okazję tę wykorzystała Bologna, która zagra w Lidze Mistrzów 2024/25 – zapłacili za Szweda siedem milionów euro.

Klub ze Stadio Renato Dall’Ara wydał także 10 milionów euro plus bonusy za Nicolo Cambiaghiego. To wychowanek 'La Dei’, który był częścią klubu przez 11 sezonów jako junior – następnie był trzykrotnie wypożyczony łącznie na okres czterech lat, choćby do Pordenone oraz do Empoli (tutaj dwa sezony).

Cambiaghi przez dwa sezony (siedem bramek) pokazał się w Serie A jako eksplozywny skrzydłowy, dość podobny w stylu do Riccardo Orsoliniego, z którym będzie teraz rywalizować o pierwszy skład. Różni ich wykańczanie sytuacji – Cambiaghi ma z tym problemy. Prawdopodobnie Atalanta widząc to (a Giovanni Sartori, doskonały DS Bologni, były dyrektor Atalanty – także) chciała wykorzystać swoją szansę.

Do tego, Leicester pozyskało z Bergamo ogranego we Frosinone Caleba Okolego, który dał zarobić do klubowej kasy kolejne 13 milionów euro. Włoch pochodzenia nigeryjskiego to środkowy obrońca, który zasili drużynę beniaminka, którą przed startem sezonu opuścił Enzo Maresca – zastąpił go Steve Cooper, były trener Nottingham Forest.

Na sprzedaż zanosi się także w sprawie Aleksieja Miranczuka. Rosjanin rozegrał w Bergamo prawie setkę meczów, ale nigdy na dobrą sprawę nie pełnił roli członka żelaznej jedenastki w klubie. Zanosi się w jego przypadku na bardzo dźwiękonaśladowczy transfer, gdyż z Atalanty do Atlanty – byłby nowym kolegą Bartosza Slisza. Rosjanin miał przenieść się do USA za 15 milionów euro, ale oferta przewyższająca 11 milionów ma być przekonująca dla 'bergamaschich”. Nie wiadomo jeszcze jednak co na przenosiny sam piłkarz.

