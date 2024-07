Niklas Sule przeszedł metamorfozę. Zadziwiająca forma

Jeszcze nie tak dawno świat obiegły zdjęcia w jak fatalniej formie fizycznej znajdywał się Niklas Sule. Było to przy okazji finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund. Przez ostatni miesiąc Niemiec mocno wziął się jednak za siebie i wraz z początkiem przygotowań dortmundczyków do nowego sezonu schudł osiem kilogramów.

Nadwaga Niklasa Sule

Niklas Sule znany jest z nieprzestrzegania diety. Niejednokrotnie podkreślał, że jego organizm potrzebuje uczty oraz że co jakiś czas lubi sobie podjeść czy to pizzę, czy kebaba. W okresie między sezonami, kiedy zawodnicy mają więcej luzu, obrońca Borussii Dortmund również pozwala sobie na znacznie więcej. Skutek jest jednak natychmiastowy i piłkarz wraca po wakacjach z nadwagą. Już poprzedniego lata świat obiegły zdjęcia, w jak fatalnej formie wrócił Sule na obóz przygotowawczy do swojego klubu. Szybko jednak udało mu się z powrotem doprowadzić swój organizm do najwyższych obrotów.

Równie głośno o jego nadwadze zrobiło się przy okazji niedawnego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund. Na kilka dni przed finałowym starciem wyciekły zdjęcia sylwetki 28-latka. Widać było na nich sporą nadwagę i nie przypominał on w żadnym stopniu sportowca. Ostatecznie ”Królewscy” wygrali 2:0, a były obrońca Bayernu i Hoffenheim całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Nie został również powołany na EURO 2024 przez Juliana Nagelsamnna.

Dortmund defender Niklas Sule looks in top physical condition ahead of the Champions League final next week. 🍔🏆 pic.twitter.com/ysNXZGlhLi — FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 17, 2024

Metamorfoza Sule

Borussia Dortmund właśnie rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, w którym poprowadzi ich Nuri Sahin. Mając w pamięci zdjęcia z końcówki czerwca, Niklas Sule zaskoczył wszystkich i zjawił się w centrum treningowym swojego klubu w dobrej formie fizycznej. Obrońca przez ostatnie cztery tygodnie bardzo mocno nad sobą pracował. Przeszedł metamorfozę i dzięki specjalnemu planowi treningowemu udało mu się schudnąć osiem kilogramów.

Niklas Sule turun berat badan 8 Kg. @BILD pic.twitter.com/FLNSMlkIqh — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) July 11, 2024

Filar defensywy Borussii Mats Hummels wraz z końcem czerwca opuścił Dortmund po wygaśnięciu jego kontraktu. Nie oznacza to jednak, że Niklas Sule urósł w hierarchii stoperów BVB. Zyskał on bowiem nowego rywala w walce o miejsce w podstawowym składzie. Do finalisty poprzedniej edycji Ligi Mistrzów dołączył Waldemar Anton, za którego klub zapłacił Stuttgartowi ok. 22 miliony euro. Borussia Dortmund rozpocznie zmagania w Bundeslidze 24 sierpnia. Ich pierwszym rywalem będzie Eintracht Frankfurt.

Fot. PressFocus