Jacek Góralski był gościem programu na kanale youtube’owym 'Foot Truck’. W rozmowie wielokrotnie zaskoczył swoją szczerością. Wypowiedział się choćby o selekcjonerach, swojej obecnej drużynie, incydencie szatniowym z „piciem na hejna”’. Oto wybrane wątki rozmowy.

Góralski szokuje: ”Wieczysta to najlepsza decyzja mojego życia”

Jacek Góralski to 21-krotny reprezentant Polski (1 bramka). Ma on na swoim koncie dwa spotkania MŚ 2018, a także w CV grę w Wiśle Płock, Kajracie Ałmaty czy Łudogorcu Razgrad. W Bułgarii, Góralski trzykrotnie został mistrzem kraju.

Były reprezentant Polski zdradził jak wyglądały kulisy jego dołączenia do Wieczystej Kraków.

– Moja sytuacja wyglądała tak, że miałem ze trzy kontuzje w Bochum, ale utrzymaliśmy się i kontrakt się z automatu przedłużył. Powiedziano mi, że będzie mi ciężko z graniem, ja rozwiązałem umowę i trafiłem do najlepszego klubu w Polsce (..) Miałem kilka opcji: Górnik Zabrze, Cracovia, Wisła Kraków, ale chciałem jednak wrócić do Kazachstanu, miałem kupiony bilet lotniczy, to było dogadane. To był sierpień, miałem grać tam od stycznia. I wtedy zadzwonił Sławek Peszko.- dogadaliśmy się w 15 minut, podpisałem umowę na 3 lata. Ciężko było mi ludziom z Kazachstanu to wytłumaczyć, ale taka jest piłka.

Mimo radości z bycia członkiem Wieczystej, piłkarz beniaminka II ligi odczuwa pewną gorycz:

Będąc w Ekstraklasie trener Probierz powołałby mnie na EURO na 100 procent, ale podjąłem taką decyzję i nie chcę już tego analizować. Wiesz, widzisz emocje, kibiców, chcesz tam być, ale czasu się nie cofnie (…) Na kadrze napędza cię sama rozgrzewka, a tu momentami czujesz się jakbyś był na sparingu.

Nie wyobraża sobie, aby trenerzy spoza Polski mieli dobrze oddziaływać na całą grupę: – Trener reprezentacji powinien być z Polski, bo on wie jak dotrzeć do piłkarzy. Ci zagraniczni co przyjeżdżają to nic dobrego nie wnoszą i ciągną tę kadrę w dół.

Musiał paść w rozmowie temat „picia na hejnał” po awansie do II ligi – filmik, który trafił do Internetu wywołał bardzo negatywne emocje: – Ja nie mam się z czego tłumaczyć. Kto widział co tam jest? Nie jesteś w stanie czegoś takiego wypić na raz. (…) Jak się obudziłem, to widziałem, że wszędzie o tym piszą.

Wiadomo też, co dalej z przyszłością Góralskiego i jego kariery piłkarskiej:

– Celem jest teraz awans do I ligi, mam jeszcze dwa lata umowy, potem chciałbym przedłużyć o rok. (…) Jak będę wtedy miał w sobie jeszcze energię to chciałbym nadal grać (…) Wieczysta to mój ostatni klub – na 100 procent. (…) Po karierze widziałbym się jako agent piłkarski, dyrektor sportowy, doradca. Chciałbym jednak najpierw dokończyć szkołę, zdać maturę. Rozmawiałem już o pewnych sprawach z Mariuszem Piekarskim.

Wiele osób pewnie zastanawia się w jaki sposób funkcjonuje Sławomir Peszko jako trener. Jacek Góralski odpowiedział na to pytanie. Były gracz Lecha Poznań czy FC Koeln wiele wyciągnął z warsztatu Adama Nawałki:

Wydaje mi się, że Sławek sporo rzeczy przenosi do nas do klubu z warsztatu trenera Adama Nawałki. Dyscyplina, analiza taktyczna meczów (…) Ma swój sztab, ufa mu, mam nadzieję, że to on zrobi awans do Ekstraklasy. Lubi grać wysoko, mówi po angielsku i po niemiecku – nie jest czasem łatwo im (piłkarzom spoza Polski – przyp. MZ) przekazać jak mamy grać.

Fot. PressFocus