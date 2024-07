Reprezentant Polski podpisał kontrakt z greckim klubem

Nowy-stary klub poinformował w mediach społecznościowych o pozyskaniu na stałe reprezentanta Polski. Tomasz Kędziora nie jest już graczem Dynama Kijów od kilku dni. Okazało się, że skrócił swoją umowę, by zakontraktował go czterokrotny mistrz Grecji PAOK, do którego był wcześniej wypożyczony.

Reprezentant Polski na stałe w PAOK-u

Wiadomo w jakim klubie sezon 2024/2025 spędzi Tomasz Kędziora. Reprezentant Polski złożył podpis pod umową z PAOK-iem Saloniki. Podpisał z tym klubem dwuletni kontrakt. Nie jest to dla niego zupełnie obcy teren. Występuje bowiem w drużynie „Biało-czarnych” od stycznia 2023 roku. Od tamtego czasu grał jednak w Grecji na wypożyczeniu, a na stale był związany z ukraińskim Dynamem Kijów.

Sezon 2023/2024 był niezwykle udany dla Kędziory. Jego klub został mistrzem Grecji, natomiast on bardzo często znajdował się w podstawowej jedenastce drużyny. PAOK doszedł do ćwierćfinału finału Ligi Konferencji Europy, a Kędziora zdobył w meczu grupowym z niemieckim Eintrachtem Frankfurt (2:1) jedną z bramek. Ogółem w sezonie 2023/2024 Polak zagrał w 47 meczach i zdobył trzy bramki. Gole dla defensora są jednak tylko dodatkiem.

Warto dodać, że znany nominalnie z gry na prawej obronie, występował w Grecji na środku defensywy i był absolutnym pewniakiem do gry. Jego pozycja z czasem ewoluowała, ponieważ jeszcze na początku – w lidze i w kwalifikacjach do Ligi Europy – grał na prawej stronie, natomiast później został definitywnie przesunięty, tworząc podstawową parę na środku z młodziutkim Konstantinosem Koulierakisem (rocznik 2003), którym chętnie interesują się lepsze kluby. Trener Răzvan Lucescu stawiał na Polaka we wszystkich rozgrywkach. Kędziora na boisku spędził prawie 4000 minut. Więcej od niego uzbierał tylko podstawowy golkiper – Dominik Kotarski z Chorwacji.

Skrócona umowa

Kilka dni temu Dynamo Kijów poinformowało o rozwiązaniu kontraktu z polskim obrońcą za porozumieniem stron. Grecki portal „sport24.gr” podał, że władze drużyny z Salonik zapłaciły Dynamu 400 tysięcy euro za 30-latka. Wychodzi więc, że fe facto wykupiły jego obowiązujący przez kolejne pół roku kontrakt. W swojej karierze reprezentant Polski grał w trzech krajach – jako zawodnik Lecha Poznań, Dynama Kijów oraz PAOK-u Saloniki. W każdym z tych zespołów zdobył mistrzostwo kraju. Z „Kolejorzem” udało mu się nawet ten tytuł wywalczyć dwukrotnie.

🇬🇷 El @PAOK_FC ha fichado al lateral derecho polaco Tomasz Kedziora (30 | #DinamoKiev) por 400.000 €. Firma hasta junio de 2026. pic.twitter.com/qTDR9sT3Ii — Mercatosphera (@mercatosphera) July 13, 2024

Tym samym zakończyła się siedmioletnia przygoda 32-krotnego reprezentanta Polski z Dynamem Kijów. Ostatni raz dla tego zespołu zagrał pod koniec 2022 roku. Wcześniej, bo wiosną 2022 roku Kędziora uciekł z ogarniętej wojną Ukrainy. Ówczesne pół roku gracz spędził w Lechu Poznań, do którego wcześniej trafił do Dynama.

Kontrowersyjny właściciel

Bez wątpienią ciekawą osobistością jest właściciel PAOK-u Ivan Savvidis. Rosyjski miliarder zasłynął tym, że… wtargnął na boisku w trakcie meczu ligowego. W 2018 roku Savvidis wkroczył na murawę w trakcie spotkania z AEK Ateny z bronią w ręku. Rosjanin zaczął grozić sędziemu, wymachując pistoletem i mówiąc: twoja kariera jako sędziego jest skończona. Ostatecznie PAOK został ukarany walkowerem, dwoma punktami ujemnymi w następnym sezonie, a sam właściciel drużyny został obłożony trzyletnim zakazem stadionowym i grzywną w wysokości 100 000 euro.

fot. PressFocus