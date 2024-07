Ronald Araujo nabawił się kontuzji podczas ćwierćfinałowego spotkania Copa America z Brazylią. Jak się okazuje, podczas badań wyszło, że jego uraz jest jeszcze poważniejszy niż przypuszczano od samego początku. Obrońca podda się zabiegowi u fińskiego specjalisty Lasse Lempainena i z uwagi na cały proces rehabilitacji wielce prawdopodobne jest, że nie zagra już w 2024 roku.

FC Barcelona może mówić o sporym pechu. Tuż przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego do nowego sezonu straciła dwóch piłkarzy. Pierwszym z poszkodowanych został Pedri. Ucierpiał podczas spotkania ćwierćfinałowego pomiędzy Hiszpanią a Niemcami. Po ostrym wejściu Toniego Kroosa już w pierwszych minutach zmuszony był opuścić murawę.

Badania wykazały skręcenie więzadła pobocznego piszczelowego w lewym kolanie. Oznacza to, że 21-latek nie będzie do dyspozycji nowego trenera Barcelony Hansiego Flicka przez nawet półtora miesiąca i tym samym przegapi okres przygotowawczy. Klub może jednak otrzymać sowite odszkodowanie za uraz pomocnika.

❗️| If Pedri’s injury lasts more than 28 days, UEFA will start paying compensation to Barcelona. It will be 20,548 euros per day until he recovers. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/q7thfHZVSF

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 6, 2024