Niewypał Wisły Kraków zagra w Ligue 1

W świecie piłki nożnej kariera zawodnika potrafi przybrać niespodziewany obrót. Dobrym przykładem jest Uros Radaković – piłkarz, którego kibice Wisły Kraków mogą kojarzyć raczej z rozczarowującym czasem w barwach „Białej Gwiazdy”. Serbski defensor właśnie podpisał kontrakt z francuskim FC Nantes, gdzie ma zastąpić prawdziwą klubową legendę, Nicolasa Pallois.

Niewypał Wisły Kraków

Radaković trafił do Wisły Kraków zimą 2021 roku, na zasadzie wypożyczenia ze Sparty Praga. Mimo że transfer wzbudzał umiarkowany optymizm, a zawodnik miał na koncie występy w europejskich ligach. Tymczasem jego przygoda z polską Ekstraklasą okazała się krótkotrwała i mało owocna. W swoim debiucie poza bramką, doznał urazu głowy.

W ciągu niecałych sześciu miesięcy rozegrał zaledwie sześć spotkań ligowych, w których raz wpisał się na listę strzelców. Wisła Kraków nie zdecydowała się na dłuższą współpracę z Serbem i odesłała go z powrotem do Czech. Dla kibiców krakowskiego klubu był to kolejny z serii nietrafionych ruchów transferowych w tamtym okresie.

Po opuszczeniu Polski Uros Radaković zdołał jednak odbudować swoją karierę. Trafił do Turcji, gdzie najpierw reprezentował barwy MKE Ankaragücü, a następnie przeniósł się do Sivassporu. W Süper Lig prezentował się na tyle solidnie, że zwrócił uwagę skautów z silniejszych lig europejskich. Regularna gra na wymagającym tureckim poziomie oraz większa stabilizacja sportowa i mentalna sprawiły, że w wieku 30 lat Serb doczekał się największego transferu w swojej karierze.

Nowe wyzwanie: zastąpić ikonę

Radaković podpisał trzyletni kontrakt z Nantes, obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. W nowych barwach czekać będzie na niego niełatwe zadanie – wypełnić lukę po odchodzącym Nico Pallois. Francuski stoper, który przez sześć sezonów rozegrał dla „Kanarków” aż 243 mecze, postanowił pożegnać się z klubem. 37-latek może jednak pozostać w Ligue 1 – pojawiły się bowiem doniesienia o zainteresowaniu ze strony Stade Reims, które może się utrzymać w przypadku degradacji Lyonu do Ligue 2.

To właśnie pozycję Pallois ma zająć Radaković. Dla Nantes to pierwszy poważny ruch kadrowy tego lata. Wcześniej do drużyny dołączył jedynie 20-letni bramkarz Alexis Mirbach z rezerw FC Metz. Kibice mają jednak mieszane uczucia, bo poza Pallois z zespołu odeszło kilka istotnych postaci.

Największym ciosem wydaje się być sprzedaż Mosesa Simona – nigeryjski skrzydłowy przeniósł się za 7 milionów euro do beniaminka Ligue 1, Paris FC. Z klubem pożegnał się też filar środka pola Pedro Chirivella, który za dwa miliony euro trafił do greckiego Panathinaikosu. Dla Radakovicia to zatem szansa nie tylko na sportowy awans, ale i na odbudowanie wizerunku – tym razem już na poważnej piłkarskiej scenie. Niewykluczone, że to właśnie we Francji Serb zapisze najlepszy rozdział swojej kariery.

fot. PressFocus