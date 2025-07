OFICJALNIE: Beniaminek Ekstraklasy z pierwszym letnim transferem. W ostatnim sezonie z niej spadł

Nie zawodnik z epizodem w seniorskiej reprezentacji Gruzji, a gracz z epizodem w dorosłej kadrze Polski jako pierwszy dołączył do beniaminka Ekstraklasy. Ma on niemałe doświadczenie w tych rozgrywkach, bowiem zagrał w nich blisko 100 razy. Zaliczył w nich zarówno miejsce na podium, jak i spadek na jej zaplecze.

Transfer ze spadkowicza do beniaminka Ekstraklasy

Wszystko wskazywało, że to Aleksandre Kalandadze zostanie pierwszym letnim transferem beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Wisły Płock. Dwukrotny reprezentant Gruzji został jednak uprzedzony przez innego zawodnika z równie epizodyczną rolą w dorosłej kadrze swojego kraju. Mowa o jednokrotnym reprezentancie Polski – Rafale Leszczyńskim, który na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do „Nafciarzy”. Z wracającym do Ekstraklasy po dwóch sezonach gry na jej zapleczu klubem 33-latek podpisał umowę do czerwca 2027 roku.

Do tego czasu obowiązywała także jego umowa ze Śląskiem Wrocław, którą ostatni raz przedłużył w trakcie okraszonego srebrnym medalem PKO BP Ekstraklasy sezonie 2023/24. Dla wychowanka Olimpii Warszawa jest to najlepsze w karierze osiągnięcie w mistrzostwach Polski. Co prawda podczas jego pobytu w Piaście Gliwice w sezonie 2015/16 klub także został wicemistrzem Polski (co było wtedy najlepszym wynikiem w historii Piasta), jednak sprowadzony z Dolcanu Ząbki golkiper nie zagrał ani razu, a w aż 28 z 37 ligowych meczów Piasta był poza kadrą.

Ze Śląskiem Leszczyński nie tylko po raz drugi został wicemistrzem Polski, ale także zaliczył drugi spadek z Ekstraklasy. W sezonie 2020/21 zagrał trzy mecze w Podbeskidziu, które już po roku gry w elicie wróciło do I ligi. Jednak gdy „Górale” w maju 2021 roku spadali z elity, ten był już zawodnikiem I-ligowego Chrobrego Głogów, do którego przeniósł się dwa miesiące wcześniej. Z „Chagierów” odszedł po okraszonym grą w finale baraży o awans do Ekstraklasy sezonie 2021/22. Trafił do Śląska, a wraz z nim przeszedł tam trener Chrobrego – Ivan Djurdjević.

Dla WKS-u zagrał 94 razy, z czego 22 mecze kończył „na zero z tyłu”. Jako piłkarz Śląska zaliczył 86 ze swoich 89 występów w Ekstraklasie. Wisła Płock będzie dla 33-letniego golkipera czwartym klubem z najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce, ale trzecim, gdzie może liczyć na występy w elicie – tym bardziej, że między słupkami „Nafciarzy” zwolniło się miejsce po odejściu Bartłomieja Gradeckiego. W odwodzie są jednak wracający po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją więzadła pobocznego przyśrodkowego Maciej Gostomski, czy utalentowany Stanisław Pruszkowski, który w rozegranych jak dotąd przez Wisłę trzech letnich sparingach zaliczył 135 minut na 270 możliwych.

Zadebiutować w nowych barwach Leszczyński może w sobotę 19 lipca o godzinie 17:30, kiedy to podopieczni Mariusza Misiury w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmą u siebie Koronę Kielce. Do tego czasu „Nafciarze” rozegrają jeszcze dwa sparingi – w piątek 4 lipca o godzinie 14:00 z Miedzią Legnica w Wałbrzychu oraz równo siedem dni później o tej samej porze z Motorem Lublin w Socochinie.

