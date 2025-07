Real Madryt – Juventus 01.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – Juventus

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 1 lipca, 21:00

Stadion: Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

We wtorek 1 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego oczy piłkarskiego świata zwrócą się na Hard Rock Stadium w Miami, gdzie Real Madryt zmierzy się z Juventusem w jednym z najbardziej elektryzujących pojedynków fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata. Obie drużyny mają ogromne tradycje, ale obecna forma i przygotowanie mogą przesądzić o losach tej rywalizacji. Co wydarzy się w tym spotkaniu? Jaki będzie wynik? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Real Madryt – Juventus.

Real Madryt – Juventus – typy bukmacherskie

Real Madryt – Juventus : Wygrana Realu

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso imponuje taktyczną dyscypliną i elastycznością. Hiszpan, który przejął zespół po triumfie w Lidze Mistrzów, przekształcił ustawienie drużyny, wprowadzając system z trójką środkowych obrońców (Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen), wspieranych przez szeroko grających skrzydłowych. Efekty? Pewne zwycięstwo 3:0 z Salzburgiem w fazie grupowej oraz bardzo dobra organizacja gry w defensywie. Co ważne, do składu wracają Dani Carvajal oraz Éder Militão, co znacząco wzmacnia blok obronny. Kibice z niecierpliwością czekają też na powrót Kyliana Mbappé, który opuścił ostatni mecz z powodu infekcji, ale według sztabu szkoleniowego jest gotowy do gry – przynajmniej częściowo. Liderami ofensywy pozostają Vinícius Júnior, Jude Bellingham i Federico Valverde, a kibice mogą mieć nadzieję na kolejne błyski młodego Gonzalo Garcíi, który zdobył już dwa gole i zaliczył asystę w tym turnieju.

Z kolei Juventus, prowadzony przez Igora Tudora, awansował z grupy G, mimo wysokiej porażki z Manchesterem City (2:5). Turyńczycy imponują skutecznością w ataku, 13 bramek przy zaledwie 30 oddanych strzałach to wynik godny podziwu (37% skuteczności). Najjaśniejszą postacią jest Kenan Yıldız, który już trzy razy trafił do siatki i dołożył asystę. W ataku wspierać go będą szybcy i dynamiczni gracze: Kolo Muani, Timothy Weah i Marcus Thuram. Problemem Juve pozostaje jednak gra obronna – drużyna z Turynu traci zbyt wiele bramek, a chaos w defensywie był aż nadto widoczny w starciu z City.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt – Juventus

BTTS – obie strzelą @1.64

Wygrana Realu @1.71

powyżej 2,5 bramki @1.62

Real Madryt – Juventus – zapowiedź meczu

Forma Realu

Real znajduję się w bardzo dobrej formie. Drużyna z Madrytu jest niepokonana od 6 spotkań, a na szczególną uwagę zasługuję forma bloku defensywnego. W ostatnich 6 meczach Real stracił zaledwie 3 bramki, zachowując trzy czyste konta.

Forma Juventus

Juventus gra bardzo chaotycznie, co prawda na ostatnie 8 meczów przegrał tylko jeden – ostatni z Manchesterem City, jednak porażka aż 2:5 mocno obnażyła problemy defensywne Juventusu. Warto jednak zauważyć, że w ofensywie gracze „Starej Damy” prezentują się wyśmienicie, w tej edycji KMŚ strzelili aż 11 bramek w dotychczasowych 3 meczach.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Juventus

Nadchodzące starcie Real Madryt – Juventus obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Juventus

Real: Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia – Guler, Valverde, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr.

Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Garcia – Guler, Valverde, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr. Juventus: Di Gregorio – McKennie, Gatti, Veiga, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Thuram – Gonzalez, Kolo Muani, Yildiz

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Juventus

Real Madryt nie przegrał od 7 meczów

Ostatnie 5 meczów bezpośrednich tych drużyn to trzy wygrane Realu, jeden remis i jedno zwycięstwo Juventusu

Do kadry meczowej na to spotkanie powróci Kylian Mbape

Typowanie wyniku meczu Real Madryt – Juventus

Zarówno Real, jak i Juventus mają bogatą historię w rozgrywkach europejskich, lecz w kontekście Klubowych Mistrzostw Świata to ich pierwsze tak poważne starcie. Bilans dotychczasowych pojedynków (21 meczów w LM) jest niemal remisowy – 10 wygranych Realu, 9 Juventusu i 2 remisy, ale to Królewscy wydają się faworytem tego meczu. Przemawia za nimi stabilność w defensywie, lepsze zarządzanie grą oraz szerszy wachlarz ofensywnych rozwiązań. Juventus będzie szukał swoich szans w kontratakach i indywidualnych błyskach Yıldıza, lecz to może nie wystarczyć, jeśli obrona znów zawiedzie.

Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału, gdzie zwycięzca tego pojedynku zmierzy się ze zwycięzcą pary Borussia Dortmund – Monterrey. Wydaje się, że Real Madryt, jeśli zagra na swoim poziomie, powinien przejść dalej

