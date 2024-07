EURO 2024 – statystyki fazy pucharowej cz.2

14 piłkarzy wygrało w historii EURO dwukrotnie – tylko jeden z tej grupy nie jest Hiszpanem – Rainer Bonhof (1972, 1980 – nie zagrał na nich ani minuty). Tym czternastym na liście piłkarzem został Jesus Navas, który wcześniej wygrał EURO 2012. W 2008 roku nie było go w składzie Luisa Aragonesa.

Cristiano Ronaldo jest jedynym Portugalczykiem, który kiedykolwiek spudłował w regulaminowym czasie gry jedenastkę. Przed nieudanym podejściem ze Słowenią, spudłował też karnego w meczu EURO 2016 z Austrią.

Hiszpania w drodze po końcowy triumf na EURO 2024 pokonała czterech mistrzów świata – Włochów, Niemców, Francuzów i Anglików.

Hiszpania wygrała trzy tytuły mistrza Europy w XXI wieku. Oznacza to dokładnie połowę wygranych turniejów o mistrzostwo Europy w tym stuleciu.

Hiszpania to też pierwszy kraj, który wygrał cztery tytuły mistrza Europy.

12 goals for Cody Gakpo with the Netherlands. None of them in friendly games:

3 in the World Cup

3 in Euros

4 in Qualifiers (World Cup/Euro)

2 in UEFA Nations League

Big tournaments player. pic.twitter.com/EDmi4T6Jkm

