Zwrot akcji w sprawie transferu gwiazdy EURO 2024

EURO 2024 po miesiącu zmagań zdążyło się już zakończyć, a tu nastąpił zwrot akcji w sprawie jednego z bohaterów tego turnieju. Mowa bowiem o piłkarzu, który został jednym na koniec jednym z sześciu najlepszych strzelców całej imprezy. Georges Mikautadze po zdobyciu trzech bramek na EURO miał trafić do AS Monaco. Piłkarz odmówił tego ruchu i do gry wkroczył Olympique Lyon. Klub z rodzinnego miasta piłkarza doszedł do porozumienia z FC Metz.

Wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik. Po obowiązkowym wykupieniu przez Metz 1 lipca piłkarza z Ajaksu Amsterdam za 13 milionów euro, kwestią czasu było zgłoszenie się przez mocniejszego gracza na rynku w sprawie utalentowanego Gruzina. Nie trzeba było długo czekać. Tym klubem było Monaco, które znalazło w Gruzinie boiskowego zastępcę 1:1 za Wissama Ben Yeddera, z którym wygasł kontrakt z końcem czerwca. Niestety, mimo „Here we go” od Fabrizio Romano, okazało się, że piłkarz… nie chce tam iść. Do gry wkroczył więc klub z Lyonu.

🚨🔴🔵 It’s over between Georges Mikautadze and AS Monaco, informed by club side tonight as Georgian striker will join Olympique Lyon!

The transfer has been hijacked despite medical booked and agreement in place.

Mikautadze, set to join OL for €18m as @hugoguillemet reports. pic.twitter.com/JYlQ5mSoNG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024