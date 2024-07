Warta Poznań wie na jakim stadionie zagra w sezonie 2024/25

Warta Poznań szukała stadionu, na którym będzie mogła rozgrywać mecze domowe zbliżającego się sezonu. Niedawno działacze Warty i Lecha nie doszli do porozumienia na temat prawa do gry na ENEA Stadionie Miejskim w Poznaniu. Teraz klub ogłosił, że swoje spotkania zagrają… w Grodzisku Wielkopolskim.

Warta Poznań zakończyła minione rozgrywki na 16. pozycji, co oznacza, że sezon 2024/25 spędzi na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ostatnie pięć lat rozgrywała swoje mecze na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Jakiś czas temu Warta negocjowała możliwość gry na obiekcie ENEA Stadionie Miejskim w Poznaniu, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Lech Poznań. Wszystko przez to, że arena „Zielonych” znajdująca się przy Drodze Dębińskiej nie spełnia wymogów infrastrukturalnych (nie ma tam nawet W-Fi).

Przed długi czas wydawało się, że Warcie uda się mecze domowe zbliżającego się sezonu rozgrywać w samym Poznaniu. Negocjacje z władzami „Kolejorza” nie przebiegły jednak po ich myśli. Klub nie był w stanie spełnić oczekiwań finansowych operatora Stadionu Miejskiego. Obydwie strony następnie podzieliły się swoimi spostrzeżeniami w tej sprawie za pomocą specjalnych komunikatów, co przerodziło się nawet w mały konflikt.

Warta rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w 1. lidze. Odeszło bowiem aż 17 zawodników, w tym największe gwiazdy (Zrelak, Szmyt). Trzeba ich było prędko kimś zastąpić, dlatego klub był bardzo aktywny na rynku transferowym. Warto też dodać, że zespół ma nowego menedżera. Dawid Szulczek nie przedłużył umowy, a jego następcą został Piotr Jacek.

Na początku czerwca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej właściciel „Zielonych” Bartłomiej Farjaszewski zapowiedział, że jeżeli nie dojdzie do poznańskiego kompromisu, to… Warta nie przystąpi do rozgrywek I ligi. Nie wyobrażał sobie bowiem innego miejsca rozgrywania meczów przez Wartę niż Poznań. Właściciel krytykował także Karola Klimczaka za brak współpracy. Tak wówczas mówił:

Uważam, że Warta Poznań ma coś, co warto pielęgnować. I ja się z tym utożsamiam. Jednak pewnych rzeczy nie przeskoczę. Przez sześć lat dostawaliśmy pewne deklaracje i nic z tego nie było. Nie wyobrażam sobie, że miasto dopuści do takiej sytuacji, by Warta nie przystąpiła do rozgrywek I ligi. Ja chcę szukać rozwiązań, a nie szukać wytłumaczeń dlaczego nie można. Sześć lat już tego słuchałem. Kto wybudował stadion w Poznaniu? Miasto. Staramy się być klubem profesjonalnym. Ja wiem, w co wchodziłem – mówiąc brzydko. Ja wiem, ile pracy wykonaliśmy przez sześć lat. Nie ma takiej opcji, jak Grodzisk Wielkopolski. To nie jest klub z Grodziska i po sześciu latach należy to zrozumieć. Wierzę, że miasto jest tak samo zdeterminowane, jak my.