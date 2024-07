Daniel Łukasik z nową rolą. Śląsk go pożegnał i… powitał

Daniel Łukasik oficjalnie zakończył karierę piłkarską. W zeszłym sezonie reprezentował barwy Śląska Wrocław, lecz zaliczył jedynie 116 minut w pierwszej drużynie. W wieku 33 lat zawiesił zatem buty na kołku, ale szybko wziął się za inną rolę, nie rezygnując z futbolu. Został w Śląsku Wrocław, gdzie będzie odpowiadał za wsparcie działu analiz, trening indywidualny oraz zajmowanie się i wprowadzanie młodych piłkarzy.

Początkowo tylko trenował z zespołem i Jacek Magiera mówił, że nie ma tematu zakontraktowania go. Minęły jednak dwa tygodnie i w połowie września 2023 roku podpisał roczną umowę. Sezon ten był zupełnie nieudany dla środkowego pomocnika. Wystąpił 10 razy dla w barwach „Wojskowych”. W tym jednak zawierają się trzy spotkania w drugiej drużynie. W pierwszej tylko raz zagrał 90 minut, raz 17 minut, a czterokrotnie wchodził na „ogony” przed doliczonym czasem gry. Śląsk Wrocław jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw Europy poinformował, że kontrakt z Danielem Łukasikiem nie zostanie przedłużony i życzył mu powodzenia w dalszej karierze.

Łukasik to także były reprezentant Polski. Zagrał w niej pięć razy i strzelił nawet jednego gola w starciu ligowców Polski i Rumunii w 2013 roku. Grał tylko za kadencji Waldemara Fornalika – wszystko w sezonie 2012/13, gdy był piłkarzem Legii Warszawa. Jedyny poważny mecz w jakim wystąpił, to eliminacyjny z Ukrainą, w którym po siedmiu minutach było już 0:2, a ostatecznie przegraliśmy 1:3 na Stadionie Narodowym. Łukasik wyszedł w pierwszym składzie.

Pierwszym klubem, który przychodzi nam na myśl, gdyy mówimy o Danielu Łukasiku jest właśnie Legia Warszawa. Lata 2011-2014, gdy grał dla ekipy ze stolicy Polski można uznać za „peak” jego kariery. Oprócz tego występował także w ekipach Lechii Gdańsk, SV Sandhausen, MKE Ankaragücü, Radomiaka oraz Śląska Wrocław. Trudno powiedzieć, by w którymś z tych klubów stał się gwiazdą zespołu.

33-latek zawiesił korki na kołku i został już pożegnany miesiąc temu, a jednak… nadal będzie pracował w Śląsku. Jego trenerski druh Jacek Magiera znalazł dla niego miejsce w swoim sztabie. Obaj panowie znają się z akademii piłkarskiej Legii Warszawa. Po kilkunastu latach przerwy Magiera znów został trenerem Łukasika, tym razem w seniorach. Pobyt zawodnika w Śląsku można uznać za porażkę pod względem piłkarskim, ale jego wiedza i charakter były na tyle cenne, że szkoleniowiec Śląska postanowił go zatrzymać.

Daniel Łukasik dołącza do sztabu szkoleniowego Śląska Wrocław 🆕

Łukasik na nowym stanowisku będzie wsparciem dla działu analiz, zajmie się też treningiem indywidualnym piłkarzy nieobecnych w kadrze podczas meczów wyjazdowych oraz będzie pomagał przy wprowadzaniu do gry młodych piłkarzy. Już były gracz tak powiedział o swojej roli w sztabie Śląska:

Możliwość pracy z tym sztabem to dla mnie fantastyczna sprawa. Z pewnością wiele się nauczę. Śląsk Wrocław to wielki klub i cieszę się, że tutaj mogę rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Mam swoje plany na przyszłość i wierzę, iż kiedyś zostanę dobrym trenerem, a przy tak profesjonalnym wsparciu będzie mi o to nieco łatwiej. Sztab Śląska posiada ogromne doświadczenie i chcę z tego czerpać, ale przede wszystkim pomóc klubowi.