Patrick Vieira zwolniony z RC Strasbourg

Patrick Vieira jak na razie nie może zaliczyć kariery trenerskiej do udanej. 48-latek, który przez lata był filarem Arsenalu oraz reprezentacji Francji tylko przez jeden sezon utrzymał się w roli szkoleniowca RC Strasbourg. Klub wydał stosowne oświadczenie, w którym poinformował o rozstaniu z trenerem za porozumieniem stron.

Patrick Vieira znowu zwolniony

Wydawało się, że tak znakomity w przeszłości piłkarz, jakim był Patrick Vieira będzie minimum dobrym trenerem. Na razie jednak 48-latek jest jednym z wielu byłych świetnych piłkarzy, którzy jako trenerzy nie potrafią się odnaleźć. W czwartek wieczorem Francuz został zwolniony z RC Strasbourg.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d'un commun accord. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2024

Patrick Vieira przeprowadził się do Alzacji w lipcu 2023 roku. Dokładniej drugiego dnia tego miesiąca został ogłoszony nowym trenerem RC Strasbourg. Po średnim początku w Ligue 1 wydawało się, że na przełomie roku 2024 Racing złapał wiatr w żagle. Piłkarze tego klubu pod wodzą Vieiry od ostatniego meczu w grudniu do końca stycznia nie zanotowali porażki. Nagle jednak coś się zepsuło.

Wszystko zaczęło się pod porażki z Lens w lutym. Wkrótce potem Strasbourg nieszczęśliwie odpadł w ćwierćfinale Pucharu Francji po rzutach karnych z Lyonem. Do końca sezonu ligowego klub musiał drżeć o utrzymanie. Na szczęście dla drużyny w lidze znalazły się jeszcze gorsze ekipy. Ostatecznie Strasbourg zakończył sezon na 13. miejscu w tabeli Ligue 1.

Bilans Vieiry w roli trenera Racingu Strasbourg w 39 meczach minionego sezonu wyniósł 14 zwycięstw, dziesięć remisów i aż 15 porażek. To nie wystarczyło, by Francuz mógł rozpocząć przygotowania z klubem do nowego sezonu. Dla 48-latka to kolejna nieudana szansa zaistnienia jako trener. Wcześniej były mistrz świata z „Les Bleus” prowadził także Crystal Palace, OGC Niceę oraz New York City FC w Major League Soccer. Z żadną z tych ekip nie osiągnął znaczących sukcesów.

RC Strasbourg należy do konsorcjum BlueCo, które jest też właścicielem londyńskiej Chelsea. Na jego czele stoi amerykański biznesmen Todd Boehly. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Patricka Vieirę w roli szkoleniowca francuskiej ekipy.

Członek złotego pokolenia

Mimo senegalskich korzeni Patrick Vieira największe sukcesy odniósł, reprezentując Francję. 48-latek był członkiem znakomitego „złotego pokolenia” prowadzonego przez Aime Jacqueta i Rogera Lemerre’a. Z tym pierwszym u sterów Vieira sięgnął po mistrzostwo świata na swojej francuskiej ziemi w 1998 roku. Z kolei dwa lata później Roger Lemerre poprowadził Vieirę i Francję do tytułu najlepszej drużyny w Europie. 48-latek w barwach „Les Bleus” zwyciężał jeszcze w Pucharze Konfederacji w 2001 roku oraz sięgał po wicemistrzostwo świata w 2006 roku.

Patrick Vieira odnosił również liczne sukcesy, grając dla takich klubów jak Milan, Inter, Arsenal i Manchester City. W barwach „Rossonerich” zdobył mistrzostwo Serie A, choć finalnie na jego talencie się nie poznano. Z lokalnym rywalem, Interem, trzykrotnie triumfował w lidze, a także sięgnął po Puchar Włoch i Superpuchar Włoch. W Arsenalu trzykrotnie zdobywał tytuł w Premier League, cztery razy Puchar Anglii oraz trzykrotnie Tarczę Dobroczynności. Pod koniec kariery, grając dla Manchesteru City, zdobył Puchar Anglii w 2011 roku.

