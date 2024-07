Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 19.07 – Typy bukmacherskie

LVBET kurs 1.95 Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1X2 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk. Ledwo skończyliśmy dwie duże imprezy piłkarskie EURO 2024 i Copa America, a tu lada chwila niektóre ligi startują na krajowych podwórkach. Tak jest w przypadku Ekstraklasy, która w najbliższy piątek 19 lipca zainauguruje sezon 2024/2025 i będziemy się ekscytować nią przez 34. kolejki. Mamy trzech nowych beniaminków, kilku faworytów do tytułu, więc zapowiada się pasjonująca walka. W piątek o 20:30 wrocławianie zagrają z Lechią Gdańsk na Tarczyński Arena. Jak zakończy się pojedynek starych przyjaciół? Czy zespół z Trójmiasta udanie wejdzie w tą kampanię? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie.

➡️ Załóż konto z kodem GRAMGRUBO i zagraj kurs 100 na zwycięstwo wrocławian ⬅️

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze inauguracyjne nie są łatwe do analizy. Śląsk przystępuje do nowej kampanii jako wicemistrz Polski, więc mają za sobą bardzo udany sezon. Chociaż gdyby nie słaby luty oraz marzec zdecydowanie świętowali by tytuł mistrzowski. Jednak Tarczyński Arena do końca nie był taką twierdzą, bo mieli tam bilans 9-4-4 i pod tym względem plasowali się dopiero na piątym miejscu. Przed sezonem rozegrali kilka sparingów i można powiedzieć, że z mocnymi drużynami, bo między innymi ze Slavią Praga (przegrana 0:2), Mladą Bolesław (remis 1:1) czy rumuńskim CFR Cluj (wygrana 1:0). Nowym zawodnikiem wrocławskiego klubu został Oleksandr Havrylenko, który ma 17 lat i uważany jest za ogromny talent. Lechia Gdańsk jak szybko spadła tak wróciła na salony. Zasłużenie wygrali zmagania w Fortuna 1. lidze z dorobkiem 68 punktów, byli najrówniejszym zespołem na przestrzeni całego sezonu. Jednak bilansu bramkowego najlepszego nie mieli, a tutaj mówiąc delikatnie będzie przeskok poziomu. Trzeba pamiętać, że zespół z Pomorza w dalszym ciągu ma zakaz transferowy i wszystko zależy od uregulowania zaległej płatności za Tomasa Bobca względem słowackiego Rużomberka. Na razie będą musieli sobie radzić tym, czym dysponują, a beniaminki mają to do siebie, że mocno wchodzą w sezon.

Ostatnie mecze obu ekip to pojedynki towarzyskie w ramach przygotowań do nowego sezonu. Śląsk przegrał ze Slavią Praga 0:2, pokonał Opawę 2:0 i zremisował z Mladą Bolesław 1:1. Lechia zremisowała 1:1 z Wisłą Płock, 1:1 z Legią Warszawa i 1:1 z Chojniczanką Chojnice. Ostatni mecz bezpośredni to bezbramkowy remis.

Według mnie to gospodarze nie bez powodu wyjdą na boisko w roli faworyta, są na ten moment po prostu ekipą znacznie lepszą i myślę, że udowodnią swoją wartość przed własną publicznością. Gramy zwycięstwo Śląska po kursie @1.95 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk

LVBET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a w tym przypadku największe szanse na zdobycie gola ma Nahuel Leiva po kursie @3.50 w ofercie legalnego bukmachera LVBET.

Dla jednych i drugich dobre wejście w sezon jest niezwykle istotne. Ciężko przewidzieć co tu może się wydarzyć, ale z pewnością gra będzie bardzo zacięta i nie ma mowy o odpuszczaniu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk

Wrocławianie wygrali trzy mecze z ostatnich pięciu

Lechia zanotowała trzy remisu z rzędu

W czterech pięciu bezpośrednich meczach między tymi ekipami trzy razy zanotowano BTTS

Przewidywane składy Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław: Leszczyński – Szota, Petrow, Petkow, Żukowski – Leiva, Schwarz, Jezierski, Pokorny, Samiec-Talar – Musiolik

Leszczyński – Szota, Petrow, Petkow, Żukowski – Leiva, Schwarz, Jezierski, Pokorny, Samiec-Talar – Musiolik Lechia Gdańsk: Sarnawśkyj – Kałahur, Olsson, Chindriș, Guého – Żelizko, D’Arrigo – Piła, Neugebauer, Mena – Sezonienko

fot. Pressfocus